На месте бывшей АЗС«Бензо» во Владивостоке открывается другая компания

Это вторая станция «НК Уссури» во Владивостоке. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Свято место пусто не бывает, это знают все. Так случилось и в этот раз: не успело «Бензо» закрыть четыре свои заправки, как одну из них уже заняла другая компания – «НК Уссури», у которой пока только одна АЗС во Владивостоке, на проспекте Красного Знамени, 156в. Точной даты открытия пока нет, но заместитель генерального директора компании заявил корреспонденту «КП – Владивосток», что это случится скоро.

– Открытие зависит от установки оборудования. Мы готовы работать хоть завтра, – сказал Юрий Глуховской.

Отметим, что пока что неизвестно, какие компании займут еще три освободившиеся точки на Харьковской, 6а (возле ТЦ «Черемушки»), Фадеева, 42а, Борисенко, 44. Информация о закрытии четырех заправок «Бензо» появилась в конце ноября, руководство передало их арендодателю еще 30 числа, закрытие произошло на следующий день, 1 декабря.

По словам коммерческого директора «Бензо», у которых во Владивостоке осталось пять действующих станций, они работали себе в убыток, что и послужило принятию такого решения.

Но стоит добавить, что у «НК Уссури» цены не сильно отличаются от предшественников, даже немного выше. Если у «Бензо» на конец ноября 98-й стоил 58.49, 95-й – 55.99, 92-й – 52.49, а дизель – 64.99, то у новой компании – 63.95, 56.55, 52.55 и 63.55 соответственно.

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