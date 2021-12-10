Генпрокуратура хочет забрать у беглого экс-депутата Госдумы от Приморья Сергея Сопчука базу отдыха «Маяк»

Сергея Сопчука будут "раскулачивать" в Москве. Фото: zspk.ru

Генпрокуратура РФ собирается обратить в доход государства популярную у владивостокцев базу отдыха «Маяк» в пригороде Владивостока, принадлежащую семье находящегося в бегах экс-депутата Госдумы РФ от Приморья Сергея Сопчука. В надзорном органе считают, что при ее покупке в 2008 году политик нарушил антикоррупционное законодательство.

С соответствующим иском к самому Сопчуку, его сестре Людмиле Стуковой и контролируемому ими ООО «Комплекс отдыха «Маяк» надзорный орган обратился в Замоскворецкий районный суд Москвы. По мнению прокуратуры, база отдыха является имуществом, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, а потому она подлежит обращению в доход государства.

Обращение в суд об изъятии у семьи Сопчука «Маяка» поступило еще месяц назад, 11 ноября, однако о нем стало известно только сейчас, когда Замоскворецкий районный суд Москвы опубликовал определение об отказе ответчикам в переносе рассмотрения иска в Приморье. Свое решение суд обосновал тем, что в период работы в Госдуме Сопчук большую часть времени жил в московской квартире матери и указывал этот адрес как адрес фактического проживания в различных документах. Поэтому подсудность решили не менять.

База отдыха «Маяк» сообщила о приостановке своей деятельности с 6 декабря в связи с невозможностью гарантировать исполнение своих обязательств перед гостями. Компания отменила бронирования и возвращает клиентам деньги.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в конце ноября этого года Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении видного приморского политика и бизнесмена, экс-депутата Госдумы РФ от региона Сергея Сопчука. Его подозревают в тяжких преступлениях - незаконном участии в предпринимательской деятельности и отмывании денежных средств в особо крупном размере.

Обвинения Сопчуку предъявлены заочно – по некоторым данным, он успел скрыться за границей еще до начала следственных действий. Политика объявили в международный розыск. После возбуждения уголовных дел, «Единая Россия», в которой Сопчук многие годы занимал ответственные посты и от которой неоднократно избирался, объявила о приостановке его членства в партии.

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