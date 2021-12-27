Горячую выпечку, площадку для керлинга и море веселья получили владивостокцы на открытии фуд-деревни

На открытии фуд-деревни владивостокцы смогли отведать блюда местных ресторанов и пекарен. Фото: Артур Вовженяк, instagram.com/scandiasvl

По традиции перед Новым годом центральную площадь Владивостока преображают к празднику: ставят украшенную елку, устанавливают красивые фигуры из снега и льда, рядом с которыми любой житель и гость дальневосточной столицы может сфотографироваться. В воскресенье, 26 декабря, горожанам сделали настоящий подарок – на центральной площади торжественно открыли фуд-деревню в «сердце» нетающего городка.

Шоссейный каток, да еще и с площадкой для керлинга впервые установили во Владивостоке. Фото: Артур Вовженяк, instagram.com/scandiasvl

Мероприятие состоялось на площади Борцов Революции. Официально новогодний городок и каток были открыты еще 18 декабря, а вот фудкорт в тот день не был готов, поэтому его открытие перенесли на другое число.

Через каток или мостовые переходы владивостокцы попадают в центр ледяной площадки. Здесь расположились несколько домиков, в которых посетители берут еду, приготовленную шеф-поварами ресторанов и пекарен. Людям покупают горячую выпечку, чай и могут посидеть на лавочках. После активного отдыха на льду Ц фуд-деревня отличное место, где можно отдохнуть и согреться.

С горячей едой и чаем люди отдыхали после катка. Фото: Артур Вовженяк, instagram.com/scandiasvl

Каток также привлек внимание людей. Оно и не удивительно, ведь шоссейного катка во Владивостоке никогда не было. Его должны были открыть еще 16 декабря, но не успели залить из-за снега. Стоит отметить, что он сделан из айс-матов и, как утверждают специалисты, таять не будет. Для ребят, которые не умеют кататься на коньках, тренер по фигурному катанию будет проводить бесплатные занятия 28, 29 и 30 декабря с 16:30 до 17:30. Сам каток работает ежедневно с 11:00 до 23:00.

Тренер по фигурному катанию будет заниматься с теми, кто первый раз встает на лед. Фото: Артур Вовженяк, instagram.com/scandiasvl

К особенностям катка можно отнести и широкую площадку, которая закрывается под дорожку для керлинга. Так что любой желающий, будь то взрослый или ребенок, пробовал свои умения в этом виде спорта.

От замерзания жителей спасают не только вкусные напитки, но и инфракрасные экраны, установленные в раздевалках.

На площади также установили различные фотозоны, поэтому главной достопримечательностью стала не только 28-метровая елка. На площади гости могут сделать яркие снимки у новогодних подарочных коробок, снежинок, множества Щелкунчиков и иных арт-объектов.

В день открытия городка многие пришли на площадь с детьми, младшими братьями или сестрами. Ребятишки с радостью хватали ледянки, скатывались с горки или спешили на качели.

Организаторы новогоднего городка продумали охрану каждого объекта на площади. Народный контроль и видеокамеры помогут зафиксировать и предотвратить акты вандализма.

Для детей построили отдельные зоны с качелями и ледяную горку. Фото: Артур Вовженяк, instagram.com/scandiasvl

На открытии гостям показали иммерсивное шоу в 14:00 и 18:00. Это выступление, во время которого артист общается со зрителями и полностью погружает их в атмосферу. Люди также могут принимать участие, что-то говорить или выкрикивать актерам.

Несмотря на то, что с 25 декабря на Приморье обрушились лютые морозы, и температура в некоторый районах достигала почти -40°С, владивостокцы с детьми или друзьями пришли в центр города, чтобы полюбоваться обновлениями, покататься на коньках или на горке, да и просто хорошо провести время.

Согреться владивостокцы могли с помощью чая и инфракрасных экранов. Фото: Артур Вовженяк, instagram.com/scandiasvl

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