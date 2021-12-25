Праздничная фуд-деревня откроется 26 декабря во Владивостоке

На центрально площади Владивостока с 26 декабря будет работать фудкорт. Фото: Екатерина ТИХАЯ

В воскресенье, 26 декабря, во Владивостоке откроется фуд-деревня на центральной площади. В этот день в 14:00 и 18:00 жители и гости дальневосточной столицы смогут полюбоваться иммерсивным шоу. От превращения в ледышку гостей мероприятия спасет горячий чай.

В этом году фуд-деревню построили в середине катка. Попасть в нее можно через зону ледяной площадки или по мостовым переходам. Посетители смогут отведать блюда от пекарен и ресторанов города. Также здесь работает зона проката коньков и теплые раздевалки.

Каток работает каждый день с 11:00 до 23:00. На катке в определенные дни – 25, 28, 29 и 30 декабря с 16:30 до 17:30 – тренер по фигурному катанию будет проводить бесплатные занятия.

Но не только на главной площади пройдет праздничное мероприятие. В парке Минного городка 26 декабря откроют новогоднюю елку. Во время события гостей порадуют игровой программой и фаер-шоу, а в 17:00 можно будет согреться танцами под музыку диджея.

Для тех, кому будет мало одного дня веселья, праздничную программу повторят в понедельник, 27 декабря.

Напомним, что зимний городок с катком открыли на центральной площади Владивостока 18 декабря. Однако на тот момент фудкорт еще не был достроен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Иммерсивное шоу, нетающий каток, и другие сюрпризы ждут жителей Владивостока на Новый год

Праздничные мероприятия пройдут не только на центральной площади, но и в Минном городке (подробнее...)

Во Владивостоке начали обустройство фудкорта в новогоднем городке на центральной площади

Открытие состоялось еще 18 декабря (подробнее...)

Новогодние спектакли для детей 2021-2022 во Владивостоке: афиша, билеты, расписание

Рассказываем, какие представления для детей будут идти во Владивостоке в период Нового года (подробнее...)

Ледяные и снежные горки 2021-2022 во Владивостоке: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках с детьми

Самые большие ледяные и снежные горки 2021-2022 во Владивостоке. Мы подскажем вам, где можно покататься на тюбингах, ватрушках с детьми (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03