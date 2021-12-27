Восставший из пепла: Некрасовский рынок во Владивостоке возобновил работу

Некрасовский рынок возобновил работу после крупного пожара. Фото: Артур Вовженяк

Некрасовский рынок во Владивостоке, серьезно пострадавший от пожара в конце октября текущего года, возобновил работу – на свои места вернулись арендаторы павильонов, которых не коснулся огонь. Собственник комплекса отгородил выгоревшую часть рынка забором, сделал новую проводку и раздал продавцам огнетушители. Корреспондент «КП-Владивосток» прогулялся по вновь открывшемуся торговому пространству.

Некрасовский рынок возобновил работу после крупного пожара. Фото: Артур Вовженяк

Спустя два месяца после ЧП в торговом помещении почти ничего не выдает следов крупного пожара – разве что разломанная обшивка снаружи и черный от копоти потолок и кондиционеры. Между тем, запаха гари в помещении не чувствуется.

Некрасовский рынок возобновил работу после крупного пожара. Фото: Артур Вовженяк

Видно, что собственник рынка приложил большие усилия для того, чтобы он снова заработал – выгоревшую часть огородили сплошной стеной из профильного металлического листа, по всему периметру заменена проводка и пожарная сигнализация, установлены новые кондиционеры.

Некрасовский рынок возобновил работу после крупного пожара. Фото: Артур Вовженяк

Заметно усиление противопожарных мер – повсюду развешены плакаты, напоминающие, что нужно делать при возгорании, а у всех продавцов появились огнетушители – говорят, их раздал собственник.

Некрасовский рынок возобновил работу после крупного пожара. Фото: Артур Вовженяк

Благодаря этому на свои рабочие места смогли вернуться арендаторы, павильоны которых не пострадали от пожара. На рынке работают магазины с одеждой и обувью, продают мясо и колбасу, открыт молочный павильон. Некоторые из продавцов еще не возобновили работу, но готовятся это сделать. Так, работавший до пожара прилавок с хлебобулочной продукцией решил заехать в освободившийся после пожара павильон.

Некрасовский рынок возобновил работу после крупного пожара. Фото: Артур Вовженяк

Продавцы, с которыми удалось пообщаться, настроены оптимистично, даже несмотря на то, что поток покупателей пока небольшой.

– Не все магазины еще работают, не все оправились от пожара. Есть и те, кто вообще потерял все, что было. Но никто не унывает, все верят, что все наладится и будем работать. Русские не сдаются, – рассказал один из торговцев.

Некрасовский рынок возобновил работу после крупного пожара. Фото: Артур Вовженяк

От «КП-Владивосток» напомним, что Некрасовский рынок загорелся утром 26 октября. Пожар быстро разросся. На место происшествия сразу же выехали сотрудники МЧС, началась спецоперация: продавцов и покупателей стали эвакуировать, спасатели оценили обстановку – огонь стремительно охватил большую часть одноэтажного рынка – и приступили к тушению. Вскоре приехали дополнительные силы – всего к огненной точке приехало 39 пожарных на 11 единицах спецтехники. Однако избежать больших потерь не удалось – выгорело порядка 700 квадратных метров рынка.

После пожара мэрия пообещала поддержать пострадавших предпринимателей выплатами в размере 35-40 тысяч рублей. Также поддержку в виде займов со сниженной ставкой предложили микрокредитные организации.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.