После скандала с поломкой парома морвокзал появится на острове Попова во Владивостоке

Сейчас у вокзала отсутствуют здание. Фото: принтскрин видео, ТГ-канал blog_vladivostok
Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил создать на острове Попова временный пункт обогрева. Его обустроят на вокзале острова, где жители ждут парома, чтобы добраться во Владивосток, сообщили в пресс-службе мэрии.
Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", губернатор с мэром Константином Шестаковым осмотрел паром "Босфор Восточный" - накануне он вышел из строя у берегов острова Попова. Как уже писала "КП", судно залили переохлажденным топливом, а в деле замешан пьяный капитан - грубые ответы морского волка стали достоянием соцсетей.
Посадка на судно "Босфор Восточный". Фото: пресс-служба администрации Владивостока
Информацию о том, что паром, в тот же день вышедший из ремонта, заправили некачественным топливом, подтвердил Александр Корытко, руководитель эксплуатирующей организации.
Накануне жители острова Попова записали большое видеобращение губернатору - Кожемяко поручил Шестакову организовать пункт обогрева (из оборудованных контейнеров). Это временная мера, пока будет строиться стационарный морской вокзал. Строительство начнут с наступлением весны, обозначил губернатор.
- Сейчас нужно принять оперативные меры – по топливу, чтобы таких ситуаций больше не было, и по обеспечению людей теплым помещением. А затем на острове нужно делать стационарный морвокзал, отвечающий требованиям безопасной и комфортной эксплуатации. И в перспективе нужно заказывать новое судно, потому что мы видим, что существующий паром свои возможности исчерпывает.
В пресс-службе добавили, что мэр разрабатывает возможность аренды баржи, чтобы доставлять с Попова в центр города грузы и людей.
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