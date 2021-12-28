После скандала с поломкой парома морвокзал появится на острове Попова во Владивостоке

Сейчас у вокзала отсутствуют здание. Фото: принтскрин видео, ТГ-канал blog_vladivostok

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил создать на острове Попова временный пункт обогрева. Его обустроят на вокзале острова, где жители ждут парома, чтобы добраться во Владивосток, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", губернатор с мэром Константином Шестаковым осмотрел паром "Босфор Восточный" - накануне он вышел из строя у берегов острова Попова. Как уже писала "КП", судно залили переохлажденным топливом, а в деле замешан пьяный капитан - грубые ответы морского волка стали достоянием соцсетей.

Посадка на судно "Босфор Восточный". Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Информацию о том, что паром, в тот же день вышедший из ремонта, заправили некачественным топливом, подтвердил Александр Корытко, руководитель эксплуатирующей организации.

Накануне жители острова Попова записали большое видеобращение губернатору - Кожемяко поручил Шестакову организовать пункт обогрева (из оборудованных контейнеров). Это временная мера, пока будет строиться стационарный морской вокзал. Строительство начнут с наступлением весны, обозначил губернатор.

- Сейчас нужно принять оперативные меры – по топливу, чтобы таких ситуаций больше не было, и по обеспечению людей теплым помещением. А затем на острове нужно делать стационарный морвокзал, отвечающий требованиям безопасной и комфортной эксплуатации. И в перспективе нужно заказывать новое судно, потому что мы видим, что существующий паром свои возможности исчерпывает.

В пресс-службе добавили, что мэр разрабатывает возможность аренды баржи, чтобы доставлять с Попова в центр города грузы и людей.

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