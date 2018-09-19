2018-09-19T09:42:17+03:00
Общество

«Нас не обманешь: в Приморье активизировались сторонники Андрея Тарасенко

Митинги и пикеты проходят во Владивостоке, Уссурийске, других муниципальных образованиях края
Оксана КИСЕЛЁВА
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С плакатами выходят почетные граждане, ветераны, спортсмены и другая общественность. Фото: primorsk.er.ruС плакатами выходят почетные граждане, ветераны, спортсмены и другая общественность. Фото: primorsk.er.ru
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Вслед за сторонниками коммуниста Андрея Ищенко, которые каждый день приходят на центральную площадь Владивостока, активизировалась и группа поддержки кандидата в губернаторы от «Единой России» – Андрея Тарасенко. Как уже сообщала «Комсомольская правда» со ссылкой на краевой избирком, глава региона набрал во втором туре 49,55 %. За кандидата Ищенко проголосовало 48,06 % избирателей. Но ЦИК ещё не утвердил этот результат, и, более того, прислал в Приморье своих представителей для проверки многочисленных жалоб.

- Митинги и сходы граждан в поддержку Андрея Тарасенко и честных выборов состоялись по всему краю. Жители сел и городов прислали видео и фотографии из Черниговки, Покровки, Уссурийска, Михайловки и других населенных пунктов Приморья. В руках активисты держали сине-белые плакаты с надписями: «Нас не обманешь! Тарасенко выбрали мы», «Мы за честные выборы!». 17 сентября митинг состоялся и во Владивостоке: участвовали почетные граждане города, спортсмены, ветераны, члены организации «Боевое братство», - рассказали «КП»-Владивосток» в пресс-службе регионального отделения ЕР.

По словам собеседника, аналогичную позицию выразили жители Лазовского, Дальнереченского, Спасского и Чугуевского районов, а также Находки и Спасска-Дальнего.

Пресс-служба партии в Приморье приводит также мнение председателя Совета почетных граждан Уссурийского городского округа Валентины Децик, которая ценит в Тарасенко то, что он «мало говорит, а больше делает, разносторонне образован».

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