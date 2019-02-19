2019-02-19T14:00:58+03:00
Общество

Возбуждено уголовное дело после гибели женщины с ребёнком во Владивостоке

Виновнику резонансной аварии грозит до семи лет заключения
Ксения КРЫМОВА
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Виновнику резонансной аварии 18 февраля грозит до семи лет заключения. Фото:мвд.рфВиновнику резонансной аварии 18 февраля грозит до семи лет заключения. Фото:мвд.рф
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Только что появилась информация управления МВД о том, что следственное управление возбудило уголовное дело по факту смертельного ДТП в Первомайском районе Владивостока. «Комсомольская правда» подробно писала об этой трагедии, случившейся в понедельник 18 февраля. Водитель Volvo сбил семейную пару и их двухлетнего сына. Малыш и его 33-летняя мама, несмотря на оказанную им медицинскую помощь, скончались в больнице, а виновник аварии находится в розыске.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек»). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет, - сообщили «КП» - Владивосток» в пресс-службе городского управления МВД.

Следователь назначил проведение нескольких экспертиз. Кроме того, полицейские продолжают поиск сбежавшего виновника аварии. Тем временем потрясённые случившимся горожане несут гвоздики и плюшевые игрушки к дому № 12 на улице 40 лет ВЛКСМ. Кроме того, руководство Дальзавода окажет материальную помощь своему сотруднику, который находится в больнице. У него осталась 12-летняя дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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