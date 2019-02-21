2019-02-21T16:39:15+03:00
Общество

Приморский вице-губернатор посетил школу, в которой ученика окунули головой в унитаз

Константин
Артём КАБАНКОВ
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Скандал в образцовой школе Большого Камня аукнется по всему краюСкандал в образцовой школе Большого Камня аукнется по всему краюФото: Анна ПЛЕТНЕВА
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Приморский вице-губернатор Константин Межонов побывал в школе Большого Камня, где «искупали» в унитазе местного пятиклассника. Он разобрался в произошедшем – и рассказал, какие последствия будут у этой нашумевшей истории.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», в туалете большекаменской средней школы № 2 родители учеников устроили самосуд над пятиклассником Олегом Р.. Парня, который перед этим сильно избил одноклассницу, окунули в унитаз. Парнишка долгое время терроризировал всю школу - и никакой управы на него не было.

Сегодня в школе побывал заместитель губернатора края Константин Межонов. Чиновник также провел совещание с участием местных властей, полиции, прокуратуры и руководства школы. Межонов устроил ответственным лицам нагоняй – и пообещал «сделать выводы».

– Начальнику городского управления образования объявили выговор за общий недостаточный контроль, за несоблюдение пропускного режима в школе. Классного руководителя сняли с должности и назначили на ее место более опытного педагога. Директора временно отстранили от работы. Теперь во всех школах Приморья усилят меры безопасности, проведут дополнительные инструктажи, – сообщил он.

Межонов добавил, что после произошедшего директрисе школы стало плохо, и она ушла на больничный. Ее, к слову, уже отстранили от работы.В свою очередь, для побитого взрослыми пятиклассника планируют организовать психологическую помощь. Если она, конечно, ему потребуется. Насчет последнего, к слову говоря, есть большие сомнения. Вот что, например, пишут жители Большого Камня жители в Whatsapp про этого самого Олега Р.

Вот как, например, ведет себя "травмированный" пятиклассник

Вот как, например, ведет себя "травмированный" пятиклассник

Судя по всему, конфликт в Большом Камне на несколько недель усложнит жизнь всем приморским школам. Ситуация с охраной учебных заведений вряд ли изменится – но на время проверки вахтёрам и охранникам придется стать максимально жесткими. А когда всё уляжется, ситуация вернется на круги своя. Почти наверняка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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