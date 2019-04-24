Приморский океанариум на острове Русский закроют на один день

СЕГОДНЯ 07:18 2019-04-24T07:18:52+03:00

Возможно, это связано с тем, что посетить самый крупный на Дальнем Востоке «аквариум» хочет лидер КНДР Ким Чен Ын

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Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» временно закроют для посетителей. Изменения вступят в силу уже в эту пятницу, 26 апреля. Не исключено, что закрытие связано с приездом важного гостя - лидера КНДР Ким Чен Ына.

В пресс-службе океанариума информацию об этом официально подтвердили. Известно, что в пятницу, 26 апреля, попасть в океанариум нельзя будет даже при наличии заранее купленного билета.

- Билеты на эту дату, приобретенные предварительно в кассовом павильоне или онлайн, будут действительны в течение двух недель - 27 апреля-11 мая - в удобный для посетителей день, - говорится на сайте океанариума.

Между тем, собеседник агентства сообщила, что внезапное закрытие вызвано производственными причинами. Ни исключено, что в эти дни производить впечатление Приморский океанариум будет на иностранного гостя - лидера КНДР Ким Чен Ына. В его насыщенной культурной программе значится и посещение самого крупного на Дальнем Востоке «аквариума».

Как ранее сообщала «Комсомолка», прибытие северокорейского бронепоезд запланировано на железнодорожный вокзал Владивостока во второй половине дня 24 апреля. Далее передвигаться по дальневосточной столице Ким Чен Ын будет на личном лимузине, который уже привезли и доставили на территорию кампуса ДВФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU