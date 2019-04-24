2019-04-24T09:27:57+03:00
Общество

В ожидании Кым Чен Ына: над Владивостоком кружат истребители

Движение по городу частично перекрыто, а на железнодорожном вокзале уже готовятся к прибытию важного гостя [видео]
Василий ПОЛИКАРПОВСофия МИХАЙЛОВА
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Железнодорожный вокзал во Владивостоке.Железнодорожный вокзал во Владивостоке.Фото: Поликарпов Василий
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Пока возле железнодорожного вокзала во Владивостоке в ожидании иностранного гостя собираются люди, в небе над городом кружат истребители. Самолеты сделали несколько заходов. Вполне возможно, что это просто демонстрация, потому как в обычные дни истребители летают по владивостокскому небу не часто.

Истребители кружат над Владивостоком.Василий ПОЛИКАРПОВ

Между тем, возле ЖД вокзала ажиотаж. Зеваки сбиваются в толпы, чтобы поглазеть на лидера КНДР. Северокорейский поезд с Ким Чен Ыном и его делегацией на борту вот-вот прибудет во Владивостоке. Сегодня утром, в 10:30, председатель Госсовета КНДР впервые остановился в России - на станции Хасан.

- Я рад оказаться на российской земле, - поделился первыми впечатлениями иностранный гость.

Передвигаться по дальневосточной столице столице Ким Чен Ын будет на личном лимузине, который уже привезли и доставили на территорию кампуса ДВФУ. Дороги во Владивостоке уже начали перекрывать. Движение возле железнодорожного вокзала на данный момент полностью закрыто. Со стороны Эгершельда автомобили уже не пускают, исключения сделаны только для тех, кому удалось протиснуться по дворам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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