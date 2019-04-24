Утром в среду, 24 апреля, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын прибыл в Приморье для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В 10:30 легендарный бронепоезд, на борту которого Ким Чен Ын и его делегация, остановился на станции Хасан. Лидера КНДР лично встречали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, а также чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора.

- Я рад оказаться на российской земле, – отметил Ким Чен Ын.

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После этого стороны провели короткую встречу, где Олег Кожемяко поделился с иностранным гостем, что когда-то ему довелось встречать и его отца – Ким Чен Ира. Только тогда нынешний губернатор Приморья работал в Амурской области. В свою очередь лидер КНДР сказал, что тоже это помнит - по фото.

Александр Козлов выразил свою надежду на то, что визит в Россию останется в сердце Ким Чен Ына теплым воспоминанием. На что председатель Госсовета КНДР ответил, что это не последний его визит в нашу страну.

«Это только первый шаг», – сказал он.

Уже вечером бронепоезд прибудет во Владивосток. Далее передвигаться по дальневосточной столице Ким Чен Ын будет на личном лимузине, который уже привезли и доставили на территорию кампуса ДВФУ.

Для председателя Госсовета КНДР подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа. Один из корпусов в кампусе Дальневосточного федерального университета уже преобразился до неузнаваемости.

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