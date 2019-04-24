2019-04-24T09:06:05+03:00
Общество

Главные улицы Владивостока поочередно перекрывают для проезда кортежа Ким Чен Ына

Поезд с северокорейским лидером вот-вот прибудет в дальневосточную столицу [фото]
Василий ПОЛИКАРПОВСофия МИХАЙЛОВАСергей БАЛАНОВ
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Центр Владивостока перекрыт.Центр Владивостока перекрыт.Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке перекрывают дороги. Сотрудники ДПС в разных точках города временно останавливают движение автомобилей, чтобы по ним беспрепятственно смог проехать кортеж иностранного гостя - Ким Чен Ына.

Улица Светланская. Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Улица Светланская.Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Среди перекрытых оказались улицы Уборевича, центральная улица Светланская. Движение застопорилось на 5-10 минут максимум, далее сотрудники дали отмашку и трафик возобновился в прежнем режиме. Корреспонденту «КП» удалось увидеть кортеж Ким Чен Ына, для которого, собственно, и перекрывали центральные городские трассы. Судя по всему, автомобили готовят к встрече лидера КНДР.

Подъем с Лазо на Уборевича. Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Подъем с Лазо на Уборевича.Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Движение возле железнодорожного вокзала на данный момент полностью перекрыто. Со стороны Эгершельда автомобили уже не пускают, исключения сделаны только для тех, кому удалось протиснуться по дворам.

Железнодорожный вокзал во Владивостоке. Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Железнодорожный вокзал во Владивостоке.Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

К слову, сотрудник ДПС сообщил, что в обратную сторону, то есть на остров Русский, кортеж с Ким Чен Ыном двинется примерно в 18:00. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

Напомним, совсем скоро в дальневосточную столицу прибудет бронированный поезд из КНДР. На борту - северокорейский лидер Ким Чен Ын вместе со своей делегацией. К приезду важного гостя готовятся с самого утра. Так, визит Ким Чен Ына скорректировал расписание электричек в Приморье, а на территории кампуса ДВФУ ввели строгие ограничение.

Планируется, что во Владивостоке лидер КНДР встретится с президентом России Владимиром Путиным. Далее гостя ждет насыщенная культурная программа.

Кортеж Ким Чен Ына. Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Кортеж Ким Чен Ына.Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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