2019-06-27T10:24:37+03:00
Общество

Главный синоптик Приморья рассказал, когда во Владивостоке появится солнце

Борис Кубай рассказал о тайфуне и о погоде на начало июля
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Плетнева Анна.Фото: Плетнева Анна.
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Начальник «Примгидромета» Борис Кубай рассказал, когда в Приморье появится долгожданное солнце. Тайфун, за которым синоптики наблюдают с конца прошлой недели, безуспешно пытается пробиться в регион. Однако на погоду в крае это не сильно влияет.

Еще в пятницу, 21 июня, главный синоптик Приморья предсказал, что в конце месяца на регион может выйти первый полноценный тайфун. К понедельнику Борис Кубай озвучил новый прогноз. Как стало известно уже сегодня, утром тропический шторм вплотную подошел к южным Японским островам. Его попытка перевалить Японию и выйти в Японское море не увенчалась успехом.

- Ему придется пройти над южной частью острова Хонсю и в районе Токио отвернуть на восток, в Тихий океан. Естественно, что и проливные дожди, связанные с тропическим штормом, пройдут над Японией, - уточнил главный синоптик Приморья.

На Приморье такой исход событий особо не повлияет. сталкивающиеся воздушные массы субтропического и охотоморского происхождения будут вызывать дожди, носящие «пятнистый» характер с количеством осадков от небольших до сильных. Но более сильные дожди будут наблюдаться над территорией Китая.

Безусловно, в крае станет холоднее. На вопрос, когда во Владивостоке все же появится солнце, начальник «Примгидромета» ответил неутешительно.

- Солнце, скорее всего, начнёт пробиваться сквозь облака и туман также после 3 июля.

К слову, ранее «Комсомольская правда» сообщала, что синоптики уже дали предварительный прогноз погоды на июль 2019 года. Судя по предоставленным данным, июль ничего хорошего для местных жителей не приготовил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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