2019-06-28T05:04:29+03:00
Общество

Глава Владивостока лично примет работы по восстановлению крыши после серьезного пожара на Крыгина

Олег Гуменюк уже пообщался с рабочими и попросил им докладывать обо всем жильцам дома [фото]
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба администрации Владивостока.Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
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Восстановление крыши в доме по улице Крыгина, 74, где произошел серьезный пожар, идет полным ходом. Работы проинспектировал глава Владивостока Олег Гуменюк. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Подрядчик доложил градоначальнику о том, что в первую очередь на крыше демонтировали сгоревшую стропильную систему. Затем рабочие вычистили все и даже утеплитель - его заменит новый. Сейчас специалисты готовят основу для стропильной системы - мауэрлат. Кроме новой крыши в доме планируют провести аварийно-восстановительные работы по электрике и отоплению. Во время дождей, кстати, дом укрывают специальным кровельным материалом – унифлексом.

- Будем надеяться, что вы нас не подведете и сделаете всё максимально быстро. Отдельная просьба - общаться с жителями и докладывать им о ходе работ, - обратился к подрядчикам и представителям управляющей компании, которая обслуживает дом, Олег Гуменюк.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

К тому же, глава Владивостока пообещал сам лично принять все работы после завершения.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», во вторник, 22 июня, в доме по улице Крыгина, 74 произошел серьезный пожар. Корреспонденту очевидцы рассказали, что все началось с квартиры на пятом этаже. Затем огонь перекинулся на крышу. Пожарные потушили только квартиру, а подъехать ближе не смогли из-за припаркованных машин. Крыша выгорела полностью.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк даже поручил выделить средства из городского бюджета на ремонт сгоревшей крыши многоэтажки на Эгершельде. Тем жильцам, кто пока не может оставаться в своих квартирах, предложили поселиться в здании школы №39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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