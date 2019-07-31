2019-07-31T13:00:22+03:00
Происшествия

В Приморье поезд перекрыл путь к пляжу, утопленника тащили до «скорой» под вагонами

Сразу несколько ЧП на воде произошло в среду, 31 июля. Как минимум два человека погибли
Сергей БАЛАНОВ
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Приморские пляжи становятся все опаснееПриморские пляжи становятся все опаснееФото: Сергей БАЛАНОВ
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«Скорая» в Находке не смогла проехать к утопленнику из-за грузового состава, который перекрыл путь к пляжу «Волна». Как рассказали очевидцы, состав перекрыл переезд примерно на час, в этот момент за жизнь человека спасатели боролись прямо на берегу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Мужчину вытащили из воды в среду, 31 июля, во второй половине дня. В этот момент у переезда стояло уже около 100 человек – все они ждали, когда наконец тронется состав. Ведь пролезать под ним – это огромный риск для жизни.

- Мы, как и все, стояли, ждали, пока поезд проедет. Тут видим - пять-шесть человек несут мужчину. Он весь в песке, синего уже цвета. Похоже, что нерусский, из Средней Азии. Тут же со стороны главной дороги подъезжает к переезду МЧС, реанимационный автомобиль. Они его откачивали минут десять, кислородную маску принесли. Потом поняли, что надо нести в машину реанимации. И они его потащили прямо под вагонами поезда, между колес. Народ аж замер. Слава богу, состав в этот момент никуда не тронулся. А то их бы там перерезало всех, - рассказывает местная жительница, которая пришла на пляж с маленьким ребенком и невольно оказалась очевидцем происшествия.

Хоть мужчина и был полный, его все же смогли протащить под вагонами и донести до реанимобиля. Однако вскоре спасатели вернулись на пляж и признались, что было уже слишком поздно, время потеряли. Состав тронулся только минут через 20.

- Понимаю, поезда. Но в час пик, зная, что лето, что пляж очень популярный, и вот так поставить поезд, вагонов 100, что люди ни пройти ни проехать не могут – это бред, - жалуется собеседница «Комсомолки». - А если бы ребенку плохо стало?

Как стало известно, сегодня еще один мужчина умер в Волчанце. Его откачивали на пляже около 10 минут. Но когда приехал «скорая», было уже поздно.

Еще одно ЧП едва не приключилось в Ливадии. Там сильные волны и обратное течение едва не утащило сразу группу людей. Подоспевшие на помощь отдыхающие помогли всем выбраться на берег, все живы.

К сожалению, с наступлением солнечных дней печальных новостей с водоемов становится все больше. 26 июля трое мужчин перевернулись в лодке на озере Ханка. Двоих спасли и отправил в больницу, а вот поиски третьего продолжаются.

В субботу, 27 июля, трое граждан, отдыхающих на Шаморе, утонули в промежутке с 17 до 18:30 вечера. Один - на первом пляже и двое на втором. Двое из них были пьяны.

В воскресенье, 28 июля, отдыхающие на берегу бухты Руднева вытащили из воды женщину. Откачать ее не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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