Тайфун «Кроса» заставил мэрию Владивостока сделать официальное заявление

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-15T12:04:19+03:00

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Тайфун «Кроса» - о нем, пожалуй, знает уже каждый житель Приморского края. О том, что он приближается к региону сообщали заранее. Синоптики предупредили, непогода будет бушевать с 15 по 16 августа. Ливни, штормовой ветер, ухудшение паводковой ситуации – это лишь часть последствий, которые в дальнейшем могут привести к введению ЧС.

Пока все спецслужбы приведены в полную готовность, чтобы своевременно оказать помощь. С официальным заявлением выступил сегодня и глава города, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток», со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Олег Гуменюк порекомендовал руководителям городских предприятий сократить рабочий день сегодня,15 августа. Разумеется, и это «дело рук» тайфуна. Буквально через несколько часов на дальневосточную столицу обрушится сильный ливень. За пару дней, по подсчетам синоптиков, в городе выпадет до 64 миллиметров осадков. В связи с этим власти советуют находиться в это время не на улице, а дома.

Оперативные бригады уже дежурят на дорогах, островные территории находятся на особом контроле. Всего задействовано 50 единиц техники.

Фото и видео последствий тайфуна присылайте нам в WhatsApp +79240001003.

ВАЖНО

Сообщать о всех возникающих проблемах можно в Единую дежурную диспетчерскую службу города по телефону 2222-333. Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

ИСТОЧНИК KP.RU