2019-08-19T05:54:55+03:00
Общество

Я против! В сети создали петицию в защиту звездного кафе «Штурвал», которое сносят по решению мэрии Владивостока

Среди тех, кто уже поддержал владельца заведения, артисты театра и кино
Кристина ГРИН
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На сегодня уже почти 400 человек встали на сторону Виталия Дудко.На сегодня уже почти 400 человек встали на сторону Виталия Дудко.Фото: Сергей ЛАНИН
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Новость о том, что именитое кафе «Штурвал», которое находится на Русском острове, идет под снос, шокировала общественность. Излюбленное место самого Владимира Путина перестанет существовать – так решила мэрия Владивостока. А ведь президента страны там угощали трепангами ни один год.

Более того, приморские деликатесы в нем пробовали и звезды первой величины - актеры театр и кино, среди которых: Сергей Безруков, Александр Носик, Андрей Кайков, Мария Аронова, Игорь Ливанов и другие. А владелец кафе Виталий Дудко стал для них безоговорочным фаворитом .

Напомним, что сперва в заведение наведались сотрудники Роспотребнадзора, региональной прокуратуры и МЧС. По итогам проверки выяснилось, что заведение Виталия Дудко антисанитарное, а сам он занимается предпринимательской деятельностью незаконно. Однако, по словам самого Дудко, все это происки конкурентов, которые просто хотят отобрать у него земельный участок.

Чтобы поддержать «Штурвал» и не допустить его снос, неравнодушны люди создали петицию в защиту кафе. «Защитим вместе жемчужину Владивостока» - так говорится в сообщении. Автор петиции рассказал о затруднительном положении заведения и попросил поддержать петицию подписями. На сегодня уже почти 400 человек встали на сторону Виталия Дудко. Ранее он сказал, что сдаваться не намерен и будет судиться до конца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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