СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-27T11:20:04+03:00

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Сильные осадки в очередной раз стали причиной стихийного бедствия. Машины «захлебнулись», люди преодолевали дистанции прыжками, ливни вызвали оползень, который обрушился на припаркованные иномарки. Такова картина дня во Владивостоке на вторник, 27 августа.

Пока синоптики говорят о том, что пик непогоды еще впереди, Владивосток пытается реанимироваться, но пока все тщетно. С каждой минутой пострадавших от тропического циклона становится все больше и больше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728314" frameborder="0"></iframe> Тропический ливень затопил офисное помещение и жилой дом во Владивостоке.

Мало того, что вода подтопила несколько детских садов, она пробралась и в офисный молодежный центр, что на стадионе «Динамо». Помещение находится в подвале, поэтому потопа было не миновать. Техника, документация, коробки – все было «окутано» дождевой водой.

Стихия добралась и до жилых домов. Вода затопила двухэтажное ветхое здание по улице Нефтеветка, 4а. Жильцам квартир, которые расположены на первом этаже, приходится ходить дома в резиновых сапогах.

ИСТОЧНИК KP.RU