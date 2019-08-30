Из-за тропического ливня проезд по Русскому острову частично заблокирован
Стихия не обошла стороной и Русский остров. Тропический ливень залил дорогу. Под воду ушла пока одна часть Университетского проспекта, что со стороны моста. Подтопление дорожного полотна зафиксировали перед первым корпусом ДВФУ, а именно после заправки. Знатоки уверяют, что все это произошло не только из-за тропического циклона, но и из-за того, что на Русском делают неправильные ливневки.
Русский остров после тропического циклона..dps.control
Из-за тропического ливня проезд по Русскому острову частично заблокирован.dpskontrol_125rus
Напомним, что первыми под воду ушли улицы: Спортивная, Школьная, Борисенко, Луговая. Подтопления наблюдают и в районе ТЦ «Седанка Сити», на пересечении улиц Русской и Столетия, на Русской улице в районе рынка «Березка», улице Пограничная в районе стадиона «Динамо», на участке у магазина «Зеленый остров».
Ранее сотрудники ГАИ перекрывали трассу в районе Седанки из-за затопления. Водителям приходилось ехать в объезд. К счастью, вскоре ситуация нормализовалась и движение восстановилось.
ИСТОЧНИК KP.RU