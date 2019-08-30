СЕГОДНЯ 02:50 2019-08-30T03:21:27+03:00

Под воду ушла пока одна часть Университетского проспекта, что со стороны моста. Фото: администрация Владивостока.

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Стихия не обошла стороной и Русский остров. Тропический ливень залил дорогу. Под воду ушла пока одна часть Университетского проспекта, что со стороны моста. Подтопление дорожного полотна зафиксировали перед первым корпусом ДВФУ, а именно после заправки. Знатоки уверяют, что все это произошло не только из-за тропического циклона, но и из-за того, что на Русском делают неправильные ливневки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728981" frameborder="0"></iframe> Русский остров после тропического циклона..dps.control

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728980" frameborder="0"></iframe> Из-за тропического ливня проезд по Русскому острову частично заблокирован.dpskontrol_125rus

Напомним, что первыми под воду ушли улицы: Спортивная, Школьная, Борисенко, Луговая. Подтопления наблюдают и в районе ТЦ «Седанка Сити», на пересечении улиц Русской и Столетия, на Русской улице в районе рынка «Березка», улице Пограничная в районе стадиона «Динамо», на участке у магазина «Зеленый остров».

Ранее сотрудники ГАИ перекрывали трассу в районе Седанки из-за затопления. Водителям приходилось ехать в объезд. К счастью, вскоре ситуация нормализовалась и движение восстановилось.

ИСТОЧНИК KP.RU