2019-09-04T12:00:05+03:00
Общество

Мальчик, пропавший в Приморье две недели назад, рассказал следователям, как выжил в тайге

Появилось видео дачи показаний подростка [видео]
Кристина ГРИН
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Две недели о судьбе подростка ничего не было известно. Фото: ПримпоискДве недели о судьбе подростка ничего не было известно. Фото: Примпоиск
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15-летний Василий пропал 23 августа. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно. До сегодняшнего дня. Четвертого сентября военные нашли мальчика в глухой тайге живым. Две недели он жил без связи с родными и близкими. Пытался спастись в условиях дикой природы, и ему это удалось. Искали подростка сотни человек, среди которых не только сотрудники полиции, следователи и родные мальчика, но и волонтеры.

Напомним, что после пропажи несовершеннолетнего краевой СК возбудил уголовное дело. Сегодня мальчик дал показания оперативникам и рассказал, что он ел, где ночевал, и как ему удалось выжить.

В Приморском крае найден пропавший 15-летний подросток.

- Я пошел за грибами. Знал, что чуть дальше есть склад. Шел почти весь день, - рассказывает Василий следователям. - Начался дождь, и стало темнеть. Разжег костер, пожарил грибы, перекусил, поспал. На следующее утро пошел обратно. Дальше я вышел в поселок Тигровый. Бродил по нему. Шел по дорогам. Когда снова стемнело, я опять развел костер. Поел опять же грибы. На следующий день я следовал вверх по течению ручья.

Так мальчик и потерялся, найти путь обратно самостоятельно не представилось возможным. Грибы стали для Василия спасительным завтраком, обедом и ужином. К счастью, поисковая операция завершилась удачно, и мальчика нашли целым и невредимым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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