Пострадавшие после стычки с браконьерами КНДР пограничники госпитализированы в Приморье
Примерно в 180-ти милях от залива Находка в Японском море приморские пограничники столкнулись с вооруженным сопротивлением браконьеров КНДР. Напомним, что северокорейские рыбаки нелегально добывали биоресурсы в российской исключительной экономической зоне. На требования приморских пограничников браконьеры не отреагировали и напали.
В результате инцидента четверо пограничников получили ранения, один из них – огнестрельное. Пострадавшие есть также среди браконьеров, им оказана экстренная медицинская помощь.
- Раненные сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю на вертолете доставлены в лечебные учреждения Владивостока, где им оказывается необходимая медицинская помощь, - прокомментировали в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СКР.
По информации собеседника, двоих пограничников прооперировали. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, что ранее по факту нападения на пограничников возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Максимальное наказание – до 20 лет колонии
Почему же браконьеры КНДР оккупировали Приморье? «КП-Владивосток» попыталась разобраться, что толкает северокорейских рыбаков добывать наши биоресурсы, грубо нарушая международное право и границы Российской Федерации
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ИСТОЧНИК KP.RU