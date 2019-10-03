Опять краш-тест: массовое ДТП заблокировало движение на объездной трассе Владивостока

СЕГОДНЯ 15:59 2019-10-03T16:06:26+03:00

Разбитые авто заняли все полосы, проезда в пригород нет [видео]

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Серьезная авария стала причиной коллапса на популярной транспортной артерии Владивостока. Второй день подряд объездная трасса Де-Фриз – Седанка – Патрокл оказывается перекрыта из-за массовых ДТП. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», при выезде с Седанки столкнулись, как минимум 6 авто, полностью перегородив проезд.

Происшествие случилось в вечернее время при движении с Седанки в сторону низководного моста. Сценарий массового столкновения, в прочем, как и точное количество разбитых машин, предстоит установить полицейских. На данный момент известно, что транспортные средства заняли все полосы в направлении пригорода, поэтому в считанные минуты скопилась внушительная пробка. По свидетельствам очевидцев , транспортный затор начинается в районе Седанкинского водохранилища.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="864" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/735672" frameborder="0"></iframe> На объездной трассе Владивостока случилось массовое ДТП.Видео: dpscontrol125rusМилана СОКОЛ

Напомним, накануне трассу пришлось перекрывать из-за сильного тумана и целого ряда ДТП. Вечером Владивосток погрузился в девятибалльные пробки. Впрочем, без транспортного коллапса не обошлось и сегодня.

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ИСТОЧНИК KP.RU