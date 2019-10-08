Приплыли: одно улицу Владивостока затопило, вторую размыло

Прошедший в столице Приморского края дождь, стал причиной подтопления в некоторых районах города. Уже по традиции не справилась с потоком воды ливневая канализация на пересечении улиц Фадеева и Воропаева. В противостоянии стихии и бессмысленной отваги водителей, выиграла природа. Первыми жертвами коварной лужи уже стали несколько транспортных средств, включая маршрутку. По сообщениям читателей «КП»-Владивосток», еще одну улицу города размыло, из-за схода селей, оказался затруднен проезд на Ладыгина.

– На Ладыгина в нескольких местах с сопки сошли каменные сели. На трассе много камней, естественно их уже раскатали машины колесами, поэтому дорога превратилась в полосу препятствий, – рассказал редакции «Комсомолки» житель Владивостока.

В утренние часы и без того загруженный автомобилями Владивосток погрузился в пробки. Причиной транспортного затора сегодня стал не только хлынувший в час пик поток машин и перекрытие улиц, но и коллапс, вызванный прошедшим дождем. Настоящее озеро образовалось под железнодорожным мостом на улице Фадеева. Низина каждый раз оказывается затоплена после выпадения осадков, при этом постоянно находятся отчаянные автомобилисты, желающие проверить возможности своих авто. Сначала покорить водную преграду не удалось водителю микроавтобуса и джипа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/736449" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке снова затопило Фадеева.Видео: dpscontrol125rusМилана СОКОЛ

Позже к купающимся присоединялся еще один седан. Кстати попытки выбраться из водной ловушки,привели к тому, что джип постепенно оказался в опасной близости от автобуса. Не исключено, что полицейским придется и вовсе оформлять ДТП.

Стоит отметить, что уровень воды в луже действительно внушительный, довольно высокие транспортные средства погрузились практически до середины кузова. На затопленном участке в короткие сроки образовался внушительный затор. Улица Фадеева, которая сейчас служит объездной из-за перекрытой Борисенко, попросту встала. Желающим проехать затопленный участок, приходится нарушать правила дорожного движения, минуя разлив по тротуару. Согласно сервису