Следователи возбудили уголовное дело после обрушения жилого дома в Приморье

СЕГОДНЯ 03:39 2019-10-15T03:39:19+03:00

В здании упали потолочная плита и лестничный пролет

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В приморском поселке Новонежино частично обрушился пятиэтажный дом, под завалами оказалась женщина, которая в результате ЧП скончалась. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ЧП произошло 15 октября примерно в 03:30 по местному времени. Пострадал пятиэтажный дом номер 23 на улице Авиаторов. В здании обрушились стены, которые погребли под собой 44-летнюю женщину.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На место происшествие выехали следователи, проводится осмотр, выясняются причины обрушения стены, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Основная версия обрушения - неисправный водонагреватель, который находился в ванной комнате соседней квартиры. Также, возможно, ЧП случилось из-за хлопка бытового газа.

В данный момент допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.

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ИСТОЧНИК KP.RU