2019-10-15T03:39:19+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения жилого дома в Приморье

В здании упали потолочная плита и лестничный пролет
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Основная версия обрушения - неисправный водонагревательОсновная версия обрушения - неисправный водонагревательФото: 25.mchs.ru
Изменить размер текста:

В приморском поселке Новонежино частично обрушился пятиэтажный дом, под завалами оказалась женщина, которая в результате ЧП скончалась. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ЧП произошло 15 октября примерно в 03:30 по местному времени. Пострадал пятиэтажный дом номер 23 на улице Авиаторов. В здании обрушились стены, которые погребли под собой 44-летнюю женщину.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На место происшествие выехали следователи, проводится осмотр, выясняются причины обрушения стены, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Основная версия обрушения - неисправный водонагреватель, который находился в ванной комнате соседней квартиры. Также, возможно, ЧП случилось из-за хлопка бытового газа.

В данный момент допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Водонагреватель или газ: какие версии обрушения дома в Приморье рассматривают следователи?

В результате ЧП, по предварительным данным, погиб один человек (подробнее)

Обрушение жилого дома в Приморье: есть погибшие и пострадавшие

Рассматривается несколько версий произошедшего (подробнее)

Обрушились потолок и стены: в жилом пятиэтажном доме в Приморье погибла женщина

19 жильцов эвакуировались самостоятельно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи уточнили причину обрушения жилого дома в Приморье
На место взрыва в Приморье выехал губернатор региона
"Ну, ничего нового": утренний Владивосток сковали 6-балльные пробки
На полной скорости вылетел на встречку: в Приморье в ДТП погибли водитель и пассажир
Синоптики определили уровень опасности в Приморье
Мужчина в подъезде во Владивостоке представился ребенку полицейским и обманул
Отрезало дымом: пожарные спасли 10 человек во Владивостоке
Так это были они! Пьяные вандалы, справившие нужду на вечный огонь, оказались замешаны и в другом деле
Круизный лайнер Costa Serena опоздал во Владивосток из-за тайфуна «Хагибис»
Во Владивостоке построят многоуровневую парковку на 300 машин, постановление подписано
Во Владивостоке устроили флешмоб на воде
Россельхознадзор оштрафовал Минобороны за неправильную работу в Приморье на земле
Уменьшили аварийность: новый светофор заработал во Владивостоке
«Все забыли как на педали нажимать?»: Владивосток встал в 7-балльную пробку
Для тех, кто проспал: первый снег во Владивостоке попал на видео
Милая женщина в бриджах с жемчужинами пропала в Приморье
Набираемся терпения: отключения холодной воды грядут во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 14 октября 2019 года: утром 0 градусов и снег с дождем
В этот день байкерам лучше не выезжать: печальную статистику мотосезона в Приморье озвучила ГИБДД
Красивейший уголок Приморья превратили в помойку
Стой, стрелять буду: на режимный объект в Приморье забрался неизвестный
Лайфхак для водителей: ГИБДД Владивостока опубликовала полезное разъяснение
Приморским пожарным пришлось выводить жильцов из горящего дома
Дождались: первый снег выпадет во Владивостоке ранним утром
Технические работы: часть Владивостока останется без света
Хапуги: жители Владивостока переживают за пса, эвакуированного с машиной