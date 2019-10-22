2019-10-22T09:22:48+03:00
Общество

Генпрокуратура снова требует взыскать с Игоря Пушкарева 3,2 миллиарда рублей

Иск в этот раз рассмотрят в суде Владивостока
Кристина ГРИН
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По мнению самого Пушкарева, законных оснований для удовлетворения такого иска нет. Фото: администрация Владивостока.По мнению самого Пушкарева, законных оснований для удовлетворения такого иска нет. Фото: администрация Владивостока.
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В Советский районный суд Владивостока поступил иск Генеральной прокуратуры о взыскании с Игоря Пушкарева, экс-мэра дальневосточной столицы, и его компании 3,2 миллиарда рублей.

Напомним, что в начале августа Генпрокуратура выступила с ходатайством в Тверском суде Москвы о взыскании с бывшего главы Владивостока и других фигурантов уголовного дела 3,2 миллиарда рублей. Верховный суд в апелляции отказал и отметил, что дело должно быть рассмотрено либо в Приморье, либо в Еврейской автономной области.

«Стало известно, что иск поступил в Советский суд Владивостока. По поводу даты рассмотрения иска пока ничего не могут сказать, как и не знаю, будет ли процесс открытым. Обязательно сообщу, когда будут хоть какие-то подробности. Отмечу, что и я, и мои адвокаты считаем, что никаких законных оснований для подачи иска нет и именно их отсутствие явилось основным доводом для подачи Генеральной прокуратурой ходатайства о передачи иска на рассмотрение в Тверской суд» - написал Игорь Пушкарев.

Напомним, что приговор экс-глава Владивостока выслушал в апреле 2019 года. Игоря Пушкарева осудили на 15 лет колонии строго режима. Кроме того, ему нужно выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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