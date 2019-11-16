2019-11-16T13:01:44+03:00
Общество

Вот тебе и выходной: дороги дальневосточной столицы сковали пробки

На некоторых участках движение осложнено из-за затянувшегося ремонта
Милана СОКОЛ
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Затянувшийся ремонт стал причиной пробок в выходной. Фото: dpscontrol125rusЗатянувшийся ремонт стал причиной пробок в выходной. Фото: dpscontrol125rus
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Во второй половине дня, 16 ноября, дороги Владивостока оказались периодически скованы транспортными заторами. Несмотря на выходной, пробки до сих пор наблюдаются в различных районах краевой столицы, сообщает «КП»-Владивосток».

По словам автомобилистов, внушительный транспортный затор во всех направлениях образовался в районе «Школьной» – по Фадеева с одной стороны, Вилкова и Спортивной с другой. Дорожники укладывают асфальт на ремонтируемом участке. Напомним, масштабный ремонт на отрезке дороги от улицы Спортивной и до улицы Борисенко начался больше месяца назад. Планировалось, что работы полностью завершится в первую неделю ноября, однако сроки сдвинулись, проезд для автомобилей до сих пор закрыт.

Автомобильный затор в связи с ремонтом дороги, который начался еще летом, образовался и на Снеговой. Дорожники, которые должны были по контракту закончить работы в конце октября, еще укладывают асфальт. Во время укладки дорожного покрытия умельцы в прошлый раз прославились на весь город, закатав в асфальт лопату.

Осложнено движение на Котельникова и Аллилуева, где проходит ремонт подпорной стены, что мешает проезду автомобилистов. Как сообщают автолюбители, сейчас затруднено движение на Чуркине – от Калинина в направлении Черемуховой и по Черемуховой до поворота на Харьковскую. По свидетельствам очевидцев, также замедленно едет транспорт по Алеутской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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