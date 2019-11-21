2019-11-21T03:07:42+03:00
Общество

Выяснилось, почему утренний Владивосток сковали мощные пробки

Ночной ремонт на одной из главных транспортных артерий затянулся [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Подрядчик отстает от сроков ремонта на КотельниковаПодрядчик отстает от сроков ремонта на КотельниковаФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

С утра для автомобилистов стало неприятным сюрпризом перекрытие одной из самых популярных дорог Владивостока. Проезд по Котельникова, где затянулся ремонт подпорной стены, оказался заблокирован во всех направлениях. Ограничение движения стало причиной транспортного коллапса на всех прилегающих улицах. Из-за сложности работ подрядчик не успел закончить прокладку труб к утру, сообщает «КП»-Владивосток».

Утренний коллапс во Владивостоке достиг 9 баллов. Из-за неожиданного перекрытия Котельникова пробки изрядно сковали движение в Лениснском районе города. Ремонт подпорной стены на участке продолжается уже больше месяца, подрядная организация не укладывается в отведенные договором сроки. Отставание от графика – больше недели. Еще в начале ноября планировалось установить все бетонные блоки и начать засыпку и асфальтирование.

Во Владивостоке без предупреждения перекрыли Котельникова.Евгений ШТЫГАЙЛО

По сообщению управления дорог и благоустройства мэрии Владивостока, ночью подрядная организация ООО «Атланта» занималась прокладкой трубопровода через всю проезжую часть. Такие меры необходимы для отведения грунтовых вод от стены. Из-за сложности работ дорожники не успели закончить до утра, поэтому пришлось перекрывать улицу. Движение открыли в 9:00. В ближайшее время подрядчик обязан восстановить асфальт – пробок на данном участке снова не избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Праздник к нам приходит: во Владивостоке устанавливают главную городскую елку
Проездной браслет во Владивостоке: как работает и где купить
Появилось видео задержания молодоженов, устроивших стрельбу из автомата на свадьбе во Владивостоке
«Сматываем» лопаты: руководитель предприятия по уборке снега во Владивостоке покинул пост перед началом зимнего ада
Медового месяца не будет: как молодожены, открывшие стрельбу из автомата во Владивостоке, лишили себя свадебного путешествия
Генеральный секретарь Международной морской организации посетил стенд АО «Восточный Порт» в рамках «Транспортной недели – 2019»
Очень дорогого адвоката посадят за решетку во Владивостоке
В Приморье автомобиль вылетел со скользкого моста в замерзшую реку
Так горят миллионы: в Приморье пожар уничтожил двухэтажный коттедж
На Приморье на выходных обрушится циклон со снегом и дождем
Улицу Котельникова во Владивостоке перекрыли без предупреждения
«Меня уволят за опоздания»: утренний Владивосток намертво встал в 9-балльные пробки
В Приморье девятый день ищут исчезнувшую шхуну «Муксун»
Погода во Владивостоке на 21 ноября 2019 года: в город пришло потепление
«Стояние на Японском море»: Владивосток сковали пробки еще до конца рабочего дня
«Черный лесоруб» напилил дубов на четыре миллиона рублей в Приморье
Загонять копытных животных и охотиться с помощью собак запретили в Приморье
Разметка «вафельница» появится на пяти перекрестках Владивостока
Помощник Президента РФ Игорь Левитин назвал АО «Восточный Порт» одним из передовых в современной России
Во Владивостоке открыли движение по самой крутой улице города
Спецпредставитель Президента РФ и Министр транспорта РФ дали команду к отгрузке полумиллиардной тонны угля на терминале АО «Восточный Порт»
Жительница Приморья отправится в колонию за вождение пьяной и без прав
"Я старею быстрее, чем еду": утренний Владивосток снова сковали многокилометровые пробки
Похож на какого-то актера: в Приморье разыскивают парня с черными волосами и светлой кожей
Федеральные синоптики определили уровень опасности в Приморье