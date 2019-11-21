Выяснилось, почему утренний Владивосток сковали мощные пробки

СЕГОДНЯ 02:48 2019-11-21T03:07:42+03:00

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С утра для автомобилистов стало неприятным сюрпризом перекрытие одной из самых популярных дорог Владивостока. Проезд по Котельникова, где затянулся ремонт подпорной стены, оказался заблокирован во всех направлениях. Ограничение движения стало причиной транспортного коллапса на всех прилегающих улицах. Из-за сложности работ подрядчик не успел закончить прокладку труб к утру, сообщает «КП»-Владивосток».

Утренний коллапс во Владивостоке достиг 9 баллов. Из-за неожиданного перекрытия Котельникова пробки изрядно сковали движение в Лениснском районе города. Ремонт подпорной стены на участке продолжается уже больше месяца, подрядная организация не укладывается в отведенные договором сроки. Отставание от графика – больше недели. Еще в начале ноября планировалось установить все бетонные блоки и начать засыпку и асфальтирование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/745061" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке без предупреждения перекрыли Котельникова.Евгений ШТЫГАЙЛО

По сообщению управления дорог и благоустройства мэрии Владивостока, ночью подрядная организация ООО «Атланта» занималась прокладкой трубопровода через всю проезжую часть. Такие меры необходимы для отведения грунтовых вод от стены. Из-за сложности работ дорожники не успели закончить до утра, поэтому пришлось перекрывать улицу. Движение открыли в 9:00. В ближайшее время подрядчик обязан восстановить асфальт – пробок на данном участке снова не избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU