Прокуратура возбудила дело против директора школы в Уссурийске, где ученик помогал чистить снег с козырька здания
Ох уж этот снег. Наделал шума. Точнее не он, а школьник с лопатой, чистящий козырек школы в Уссурийске. Местная администрация провела проверку и выяснила, что герой скандального видео - шестиклассник, чья тетя работает в учреждении дворником. В тот день он просто вызвался помочь родственнице, однако сделал только хуже – женщина лишилась работы.
После инцидента проверку проводили и сотрудники полиции, и краевая прокуратура. Надзорное ведомство было намерено дать оценку исполнения требований законодательства в сфере образования.
- По результатам проверки Уссурийским городским прокурором в адрес главы Уссурийского городского округа внесено представление об устранении выявленных нарушений, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - В отношении директора МБОУ СОШ № 31 г. Уссурийска возбуждено дело об административном правонарушении - нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций.
В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле прокуратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU