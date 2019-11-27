Похороны жестоко убитой 17-летней Даши пройдут 28 ноября в родном Кировском

СЕГОДНЯ 14:46 2019-11-27T14:46:49+03:00

Желающие смогут попрощаться с девочкой по адресу: Шевченко, 118, второй подъезд от дороги. Фото: личная страница погибшей Даши.

Родственники благодарят всех неравнодушных за оказанную помощь в сборе средств

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После чудовищного происшествия, от которого содрогнулось все Приморье, еще долго придется отходить жителям небольшого поселка. Кировский до сих пор не может поверить в случившееся, ведь 17-летнюю красавицу Дашу, пропавшую 22 ноября, надеялись найти живой. Но шанса ей не оставил отвергнутый сын сотрудницы полиции, который изнасиловал ее, убил, а тело сбросил в реку, полагая, что течением Уссури ее унесет на другое побережье. Но Дашу нашли.

Как сообщают родственники погибшей девочки, похороны Даши пройдут завтра, 28 ноября в 13:00 в ее родном Кировском. Желающие смогут попрощаться с девочкой по адресу: Шевченко, 118, второй подъезд от дороги.

Мама и тетя Даши благодарят всех неравнодушных граждан, которые оказали содействие в сборе средств на похороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU