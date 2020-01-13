В приморской колонии нашли осужденного с петлей на шее

13 Янв. 2020 2020-01-13T03:17:31+03:00

По факту происшествия в колонии проводится проверка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Тело осужденного обнаружили сотрудники исправительной колонии № 39, расположенной в Спасском районе Приморья. Как выяснил корреспондент «Комсомолки», погибшему было 22 года. По факту происшествия сейчас проводится проверка. Не исключено, что молодой мужчина решил свести счеты с жизнью.

Как стало известно редакции, тело парня без признаков насильственной смерти нашли в беседке общего пользования на территории учреждения. В срочном порядке работники колонии вызвали на место происшествия врачей, но спасти парня не удалось. Медики лишь констатировали смерть пострадавшего.

– Проводится проверка произошедшего, результаты будут направлены в государственные органы, осуществляющие контроль за деятельностью УИС, – прокомментировала ситуацию специалист пресс-службы ГУФСИН России по Приморскому краю.

«КП-Владивосток» ранее сообщала о ЧП в колонии №29 в Большом Камне, там до полусмерти избили парня, 1990 года рождения. За жизнь молодого человека уже несколько месяцев сражаются врачи. В причинах драки между сейчас разбираются компетентные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU