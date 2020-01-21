Пьяного приморца сняли с самолета за непристойное поведение

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:51:49+03:00

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Неприятной ситуацией для жителя Приморья обернулось злоупотребление спиртного. Мужчину, в состоянии алкогольного опьянения, пришлось снимать с рейса Калининград – Москва. 54-летний пассажир попросту решил отоспаться, однако занял при этом сразу три посадочных места. На просьбы экипажа освободить сидения мужчина не реагировал, поэтому пришлось вызывать к борту самолета наряд полиции.

Информация о неприемлемом поведении на борту поступила от диспетчера контроля управления и обслуживания воздушного транспорта. Специалисты линейного отдела полиции на воздушном транспорте незамедлительно прибыли к самолету, вылетающему из Калининграда в Москву. По сообщению пресс-службы управления на транспорте МВД России по северо-западному федеральному округу, житель Приморья находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина снял обувь и решил поспать, заняв весь ряд. Любителя спиртного доставили в дежурную часть транспортной полиции. По факту распития алкоголя в местах, запрещенных федеральным законом, а также за невыполнение законных требований командира воздушного судна, составлены административные протоколы. Проводится проверка.

«КП-Владивосток» ранее рассказывала, что осенью двое жителей Приморья перепутали самолет со спальней, устроив сексуальные игрища на глазах у изумленных пассажиров. Пару страстных любовников запечатлели на видео. Пьяным нарушителям пришлось заплатить штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU