Появилось видео с места взрыва самодельного механического устройства в жилом доме во Владивостоке

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:25:14+03:00

Один человек погиб, еще двое в реанимации. Фото: Кристина ГРИН

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В ночь на 31 января в доме по улице 1-ая Поселковая прогремел взрыв. Эпицентр ЧП – квартира, расположенная на втором этаже здания. В результате происшествия на месте скончался 27-летний мужчина, которого нашли мертвым с ссадинами на лице и теле.

«КП-Владивосток» побывала в доме, в котором взорвался пока неустановленный предмет. Кое-где еще можно увидеть кровавые следы, свидетельствующие о ночном происшествии. Известно, что погибший сам собрал некий электрический механизм, который пришел в действие и убил его. Еще двое пострадали от взрывной волны, они находятся в реанимации, за их жизни сейчас борются врачи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/757903" frameborder="0"></iframe> Взрыв в двухэтажном доме во Владивостоке: один погиб, двое в реанимации..Кристина ГРИН

СК по Приморскому краю инициировал проведение доследственной проверки. Им предстоит выяснить, что именно стало причиной ЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU