Появилось видео с места взрыва самодельного механического устройства в жилом доме во Владивостоке
В ночь на 31 января в доме по улице 1-ая Поселковая прогремел взрыв. Эпицентр ЧП – квартира, расположенная на втором этаже здания. В результате происшествия на месте скончался 27-летний мужчина, которого нашли мертвым с ссадинами на лице и теле.
«КП-Владивосток» побывала в доме, в котором взорвался пока неустановленный предмет. Кое-где еще можно увидеть кровавые следы, свидетельствующие о ночном происшествии. Известно, что погибший сам собрал некий электрический механизм, который пришел в действие и убил его. Еще двое пострадали от взрывной волны, они находятся в реанимации, за их жизни сейчас борются врачи.
Взрыв в двухэтажном доме во Владивостоке: один погиб, двое в реанимации..Кристина ГРИН
СК по Приморскому краю инициировал проведение доследственной проверки. Им предстоит выяснить, что именно стало причиной ЧП.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самодельный механизм: следователи раскрыли подробности взрыва в жилом доме во Владивостоке
На месте погиб мужчина, который изготовил механизм (подробности...)
Взрыв в жилом доме во Владивостоке: пострадавший, истекая кровью, добрался до соседнего подъезда за помощью
Соседи слышали хлопок, но приняли за упавшую мебель [фото, видео]
Самодельное устройство взорвалось в жилом доме во Владивостоке, есть погибший
Квартира сейчас опечатана, но в подъезде следы крови [фото]
ИСТОЧНИК KP.RU