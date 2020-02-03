Северная Корея закрыла воздушную границу с Приморьем из-за коронавируса

3 Февр. 2020 2020-02-03T05:23:27+03:00

Число россиян в КНДР уточняется, а вся дипмиссия отправится на карантин

Изменить размер текста: A A

Посольство России в КНДР получило ноту северокорейского МИДа. В ней говорится о новых карантинных мерах, которое вводит местное правительство с целью не допустить распространения коронавируса. Среди них - прекращение авиасообщения между Владивостоком и Пхеньяном на неопределенный срок.

Гости аккредитованных в Северной Корее дипмиссий и представительств международных организаций, которые приехали из Китая или транзитом через Россию, будут изолированы дома на 15 дней. Дипломатов, прибывшие с 13 января, отправят в пхеньянскую больницу «Дружба». Контакты с другими людьми будут запрещены, официальные мероприятия дипмиссий отменены.

Есть ли в КНДР россияне (кроме дипмиссий) - предстоит выяснить посольству. Дальше будет решиться вопрос об эвакуации или изоляции соотечественников.

- В экстренных случаях с Посольством можно связаться по телефонам +850-2-381-31-01 и +850-1912500545. О развитии ситуации будем информировать, - сообщили в Посольстве России в КНДР

Напомним, что 1 февраля Россия практически закрыла воздушную границу с Китаем, в Поднебесную летает несколько рейсов. 24 января остановлена продажа туров в КНР. Также закрыты сухопутная и железнодорожная границы с Поднебесной.

В России зафиксировано два случая заболевания новым типом коронавируса. Инфицированные найдены в Тюменской области и на Дальнем Востоке - в Забайкалье. Все заболевшие - граждане КНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ожидании коронавируса больницы Приморья начали закупать противочумные костюмы для врачей

Медицинские учреждения также заказывают респираторы и пополняют запасы лекарств (далее...)

Мишустин закрыл границу с Китаем из-за коронавируса

Это коснется отдельных регионов. Так пытаются не пропустить вирус в Россию [видео, инфографика]

ВАЖНО:

Все, что нужно знать про коронавирус: сиптомы, лечение, профилактика

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (далее…)

Ученые: коронавирус доберется до России в середине февраля

Число погибших от кронавируса в Китае достигло уже 132 человек, но ученые предупреждают – пик распространения заболевания наступит только через 7-10 дней (далее…)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Скуплены абсолютно все наши запасы»: из-за страха перед коронавирусом во Владивостоке разбирают маски

Помимо приморцев прилавки аптек помогают опустошить туристы из Поднебесной (далее…)

«Чудо-больница», которую в Китае возводят за неделю - это строительные вагончики

Борьба с коронавирусом будет вестись в состряпанном "на скорую руку" модульном городке в Ухане [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU