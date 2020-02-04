За огурчиками заехал: резонансное ДТП в Приморье будоражит сеть

4 Февр. 2020 2020-02-04T04:47:24+03:00

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Авария с участием Toyota Corolla Filder случилась в приморском селе Владимиро-Александровское. Как уверяют очевидцы происшествия, автомобилист буквально протаранил один из местных продуктовых магазинов. Как выяснил корреспондент «КП-Владивосток», обошлось без пострадавших.

Неудачный маневр закончился повреждением чужого имущества. Фото: primorye_online

Автомобилист врезался в магазин, расположенный в доме № 53 на улице Кости Рослого, во владимиро-Адександровском. Причины столь необычного метода парковки, остались за кадром. Специалисты пресс-службы ГИБДД по Приморскому краю прокомментировали, что за последние несколько дней по указанному адреса не оформлялись аварии с пострадавшими. Не исключено, что виновник происшествия просто на месте возместил убытки за причиненный ущерб.

Урон от заезда можно оценить наглядно. Фото: primorye_online

Фото, разлетевшиеся по интернету, собрали массу комментариев. Одной из самых распространенных шуток в сети стала – «За дешевенькими огурцами торопился». Стоит отметить, что в связи с перебоем поставок овощей из Китая и ростом цен на овощи – стоимость огурцов и помидоров, стала одной из самых обсуждаем тем в Приморье.

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ИСТОЧНИК KP.RU