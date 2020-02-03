2020-02-03T11:15:27+03:00
Общество

Не виноватые мы: приморский производитель овощей озвучил закупочную цену своей продукции

Покупателям советуют запрашивать документы и остерегаться подделок
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Производитель предлагает свою продукцию по цене, отличающейся от магазинной. Фото: greenhouse_25Производитель предлагает свою продукцию по цене, отличающейся от магазинной. Фото: greenhouse_25
Изменить размер текста:

Настоящий овощной бум, который начался в Приморье, в связи с закрытием границы и ограничением поставок из Китая, стал причиной моментального роста цен. Стоимость огурцов и томатов в крае буквально за несколько дней увеличилась вдвое. На смену китайским дешевым овощам пришли приморские, или продукция из бывших союзных республик, но по заоблачным ценам. В связи со сложившейся ситуацией, один из местных сельхозпроизводителей выступил с официальным заявлением.

– Не повышали цены на свою продукцию, ни на одну из позиций, и повышать не планируем. Стоимость огурцов, как и прежде – 230 рублей за килограмм, – отметили представители ООО «Гринхаус», расположенного в Суражевке.

В магазинах же продукция приморской компании стоит в среднем 410 рублей за килограмм. Не сложно посчитать сумму наценки, сделанную предприимчивыми товароведами в крупных сетях. Несмотря на заявление специалистов местного Минпромторга о формировании достаточного запаса овощей на главной базе края, прилавки продолжают пустеть, а цены подниматься с геометрической прогрессией.

Сотрудники суражевской компании, отмечают, что покупатель в праве убедиться в подлинности продукции и потребовать в магазине сертификат. Зачастую нерадивые торговцы выдают овощи иностранного производства за товар от местного производителя.

По словам работников компании, сбора урожая томатов, пока не было. Помидоры должны поспеть в теплицах к концу февраля. Кстати, несколько дней назад, на сельскохозяйственную территорию проникли злоумышленники и попытались выкрасть часть урожая, разбив стекло в одной из теплиц. Связано это или нет с овощным ажиотажем в Приморье, теперь выяснят полицейские.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса из Китая в Приморье, в крае введено ограничение перевозок через сухопутные границы, а в двух районах и вовсе действует режим ЧС. При этом экспорт не запрещен, а вот импорт приостановлен. В двух пограничных с Поднебесной районах

Симптом коронавируса: помидоры и огурцы в Приморье подорожали в два с лишним раза

Вместо китайских овощей на прилавках появляются отечественные, но закупочные цены пугают даже продавцов (подробнее…)

Что по овощам: в Минпромторге прокомментировали ситуацию с дефицитом продуктов в Приморье после закрытия границы с Китаем

Повода для паники, по данным представителей власти, нет (подробнее…)

В Приморье из-за коронавируса введен режим ЧС

Усиленные меры приняты в двух районах края. Изоляционные пункты в регионе уже начали работать (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Зима пришла, мороз принесла: температуры в Приморье опустятся до -38 градусов
Семейное ОПГ: отец и сын из Китая незаконно перебежали границу и проникли в Приморье
Режим ЧС из-за коронавируса могут ввести еще в одном районе Приморья
«Ростелеком» расширяет оптическую сеть в Приморье
«Навага», холст, акрил: художник посвятил картину массовому провалу машин под лед во Владивостоке
Следователи заинтересовались пожаром в Приморье, из-за которого семья с девятью детьми осталась без дома
Северная Корея закрыла воздушную границу с Приморьем из-за коронавируса
Калашников не одобрил: крупную партию «самых русских автоматов» пытались ввезти во Владивосток
Мелочь, а приятно: часть жителей Приморья не будет платить за вывоз мусора
Приморская ОПГ открыла канал для въезда гастербайтеров-нелегалов из Китая в Россию
Встречайте чемпионов Владивостока по хоккею: «Адмирал Кузнецов» сразился с «Акулы ВМТП»
«Они находятся дома у родственников»: на помощь к семье, оставшейся из-за пожара без дома, выехали власти Приморья
Приморские синоптики передают снегопад
Украл мечту: поход в развлекательное заведение в Приморье закончился для девушки печально
Вспыхнул, как спичка: пожар уничтожил автосервис в Находке
Молодые жители Приморья попались с поличным при попытке угона
Гребень антициклона принесет в Приморье снег в воскресенье
Съезди в церковь, свечку поставь: сюрприз из грузовика прилетел в авто на приморской трассе
Февральские морозы под -40: синоптики рассказали о погоде в Приморье на следующей неделе
Что по овощам: в Минпромторге прокомментировали ситуацию с дефицитом продуктов в Приморье после закрытия границы с Китаем
Слово Гуменюка: во Владивостоке капитально отремонтируют несколько школ
Во Владивостоке следователи раскрыли дело о жестоком убийстве на пляже «Чайка»
В Приморье приняли серьезные меры по россиянам, находящимся в эпицентре коронавируса
ДТП с микроавтобус в Уссурийске: госпитализировали 50-летнего пешехода
Сильный ветер и без осадков: о погоде во Владивостоке на 1 февраля 2020 года