Не виноватые мы: приморский производитель овощей озвучил закупочную цену своей продукции

Настоящий овощной бум, который начался в Приморье, в связи с закрытием границы и ограничением поставок из Китая, стал причиной моментального роста цен. Стоимость огурцов и томатов в крае буквально за несколько дней увеличилась вдвое. На смену китайским дешевым овощам пришли приморские, или продукция из бывших союзных республик, но по заоблачным ценам. В связи со сложившейся ситуацией, один из местных сельхозпроизводителей выступил с официальным заявлением.

– Не повышали цены на свою продукцию, ни на одну из позиций, и повышать не планируем. Стоимость огурцов, как и прежде – 230 рублей за килограмм, – отметили представители ООО «Гринхаус», расположенного в Суражевке.

В магазинах же продукция приморской компании стоит в среднем 410 рублей за килограмм. Не сложно посчитать сумму наценки, сделанную предприимчивыми товароведами в крупных сетях. Несмотря на заявление специалистов местного Минпромторга о формировании достаточного запаса овощей на главной базе края, прилавки продолжают пустеть, а цены подниматься с геометрической прогрессией.

Сотрудники суражевской компании, отмечают, что покупатель в праве убедиться в подлинности продукции и потребовать в магазине сертификат. Зачастую нерадивые торговцы выдают овощи иностранного производства за товар от местного производителя.

По словам работников компании, сбора урожая томатов, пока не было. Помидоры должны поспеть в теплицах к концу февраля. Кстати, несколько дней назад, на сельскохозяйственную территорию проникли злоумышленники и попытались выкрасть часть урожая, разбив стекло в одной из теплиц. Связано это или нет с овощным ажиотажем в Приморье, теперь выяснят полицейские.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса из Китая в Приморье, в крае введено ограничение перевозок через сухопутные границы, а в двух районах и вовсе действует режим ЧС. При этом экспорт не запрещен, а вот импорт приостановлен. В двух пограничных с Поднебесной районах

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