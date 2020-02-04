2020-02-04T06:11:40+03:00
Общество

Контробанду из Китая остановила таможня Владивостока

На 1,5 тонны товара из Поднебесной наложен арест
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Таможня выявила нарушения в декларацииТаможня выявила нарушения в декларацииФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

На таможенном посту Морской порт Владивосток специалисты выявили незадекларированный товар. 1, 5 тонны изделий, прибывших из Поднебесной, сейчас под арестом. Российский импортер попросту решил сэкономить на таможенных сборах, теперь ему грозит крупный денежный штраф.

Сотрудники таможни наложили арест на крупную партию обуви. Фото: Ася Бережная, Владивостокская таможня

Сотрудники таможни наложили арест на крупную партию обуви. Фото: Ася Бережная, Владивостокская таможня

Как сообщили специалисты Владивостокской таможни, во время досмотра контейнера было обнаружено 2652 пары детской обуви, произведенной в Китае. Поставщик задекларировал 3 тонны изделий, а часть решил оставить без описания, нарушил правила ввоза. Сотрудники ведомства уже возбудили дело об административном правонарушении, на товар наложен арест. Согласно законодательству, импортеру грозит штраф, который составит половину стоимости изъятой партии.

Товар оказался незадекларирован. Ася Бережная, Владивостокская таможня

Товар оказался незадекларирован. Ася Бережная, Владивостокская таможня

Стоит отметить, что в связи с опасностью распространения коронавируса из Китая, в Приморье частично приостановлена сухопутная доставка грузов из объятой вирусом страны. Дальневосточное таможенное управление пока открыло проезд для фур, загруженных овощами, чтобы избежать их дефицита в крае.

Здоровье граждан важнее бизнеса: губернатор Приморья до 1 марта закрыл сухопутную границу с Китаем

Коридоры будут предоставлять только тем, кто не успел вернуться домой, а грузы разрешат только на экспорт, сообщил Олег Кожемяко (подробнее…)

Избежать дефицита овощей: в Приморье поехали фуры с помидорами и огурцами из Китая

Коронавирус, по словам специалистов, не может долго держаться на коробке (подробнее…)

Не виноватые мы: приморский производитель овощей озвучил закупочную цену своей продукции

Покупателям советуют запрашивать документы и остерегаться подделок (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трудного подростка нашли в наркопритоне Владивостока
Красавец LX, больно конечно: люксовый джип угнали во Владивостоке во время хоккейного матча
Дальневосточные отборочные этапы Национальных Чемпионатов Бариста, Брюерс Кап, Латте-арт и Кап-тестинг пройдут во Владивостоке
Контробанду из Китая остановила таможня Владивостока
За огурчиками заехал: резонансное ДТП в Приморье будоражит сеть
Популярное кафе загорелось на трассе в Приморье
Жестокий метод выгула собаки во Владивостоке взволновал горожан
В пробку как домой: утренний Владивосток сковали заторы
Избежать дефицита овощей: в Приморье поехали фуры с помидорами и огурцами из Китая
Почти 150 россиян эвакуировано из зараженного коронавирусом Китая в Приморье
Погода во Владивостоке на 4 февраля 2020 года: ветер и -10 градусов
Врач-невролог провёл приём в поликлинике Врангеля при поддержке Фонда «Восточный Порт»
Зима пришла, мороз принесла: температуры в Приморье опустятся до -38 градусов
Семейное ОПГ: отец и сын из Китая незаконно перебежали границу и проникли в Приморье
Режим ЧС из-за коронавируса могут ввести еще в одном районе Приморья
«Ростелеком» расширяет оптическую сеть в Приморье
«Навага», холст, акрил: художник посвятил картину массовому провалу машин под лед во Владивостоке