Контробанду из Китая остановила таможня Владивостока

4 Февр. 2020 2020-02-04T06:11:40+03:00

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На таможенном посту Морской порт Владивосток специалисты выявили незадекларированный товар. 1, 5 тонны изделий, прибывших из Поднебесной, сейчас под арестом. Российский импортер попросту решил сэкономить на таможенных сборах, теперь ему грозит крупный денежный штраф.

Сотрудники таможни наложили арест на крупную партию обуви. Фото: Ася Бережная, Владивостокская таможня

Как сообщили специалисты Владивостокской таможни, во время досмотра контейнера было обнаружено 2652 пары детской обуви, произведенной в Китае. Поставщик задекларировал 3 тонны изделий, а часть решил оставить без описания, нарушил правила ввоза. Сотрудники ведомства уже возбудили дело об административном правонарушении, на товар наложен арест. Согласно законодательству, импортеру грозит штраф, который составит половину стоимости изъятой партии.

Товар оказался незадекларирован. Ася Бережная, Владивостокская таможня

Стоит отметить, что в связи с опасностью распространения коронавируса из Китая, в Приморье частично приостановлена сухопутная доставка грузов из объятой вирусом страны. Дальневосточное таможенное управление пока открыло проезд для фур, загруженных овощами, чтобы избежать их дефицита в крае.

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ИСТОЧНИК KP.RU