2020-02-06T08:25:15+03:00
Происшествия

Полковник полиции, подозреваемый в убийстве приморского «атамана», в отпуске

Накануне у него на работе прошли обыски
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В Игоря Богатырева выпустили восемь пульВ Игоря Богатырева выпустили восемь пульФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Глава уголовного розыска отдела полиции по Хасанскому району оказался в числе подозреваемых в резонансном убийстве. Речь идет о расстреле криминального самоназванного атамана Игоря Богатырева, в которого выпустили восемь пуль 27 ноября 2019 года. Накануне у высокопоставленного полицейского прошли обыски, а сам правоохранитель оказался в отпуске.

Ряд информационных источников сообщили, что после обысков полковника полиции задержали. Однако эту информацию опроверг источник «КП-Владивосток» в силовых структурах региона. Официальный комментарий дала полиция.

- Задержания вышеуказанного сотрудника не производилось. В настоящий момент полицейский находится в очередном отпуске, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Все же некоторые источники сообщают, что начальник угрозыска был допрошен и отпущен поздно ночью. Официальных комментариев от Следственного комитета, который занимается расследованием убийства Богатыря, и ФСБ нет.

По имеющейся информации, обыски также прошли у подчиненного полковника - оперуполномоченного полиции Хасанского района. Об итогах операции пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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