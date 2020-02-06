Приморец собирается установить новый мировой рекорд - отбуксировать лесозавоз, весом 54 тонны

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:22:50+03:00

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Известный в Приморье силач Иван Савкин хочет установить новый мировой рекорд – отбуксировать лесозавоз, весом 54 тонны. Действующий порог в этой дисциплине 45 тонн. Посмотреть на исторический процесс смогут все, кто живет в селе Анучино, ну или кто будет там проездом 11 февраля.

Иван Савкин, или, как его любят называть, человек-гора собирается в очередной раз вписать свои инициалы в мировую спортивную летопись. Сам мужчина говорит, что пока все рассуждают о невозможности двигать на своих плечах самолеты и поезда, танки и корабли, набитые пассажирские автобусы - он делает.

- Иван не перестаёт удивлять нас своей могучей силой и умением сдвинуть то, что под силу лишь самым мощным моторам, - рассказывают организаторы мероприятия.

Новый рекорд Иван хочет установить в честь праздника День защитника Отечества.

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ИСТОЧНИК KP.RU