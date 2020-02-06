Во Владивостоке состоится Кубок по игре Го от Генерального консула Японии

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:11:45+03:00

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XVI Кубок по игре Го от Генерального консула Японии пройдет во Владивостоке. Турнир, в котором примут участием игроки со всего Дальнего Востока, состоится уже в эту субботу, 8 февраля. Поддержать игрок, постичь азы древней восточной стратегии и познакомиться с преподавателями – смогут все желающие. Масштабные соревнования пройдут в городском дворце детского творчества на Океанском проспекте, 43, начало в 10:30.

Кубок Генерального консула Японии – один из старейших турниров по Го во Владивостоке. Соревнования уже стали доброй традицией, они проводятся в столице Приморья с 2004 года. Участниками нового турнира станут около 80 спортсменов из различных районов Приморья и Хабаровска. Состязания пройдут в четырех возрастных категориях – среди детей, юношей, молодежи и взрослых. На одной площадке с соревнованиями по Го развернется и турнир по сеги – японской настольной игре шахматного типа. Выявить лучшего предстоит из 20 номинантов.

Стоит отметить, что в Приморье работает 22 бесплатных секции, в которых можно научиться игре Го. 15 из них расположены во Владивостоке и пригороде, остальные – в Артеме, Уссурийске, Находке, селах Владимиро-Александровское и Новицкое, а также в поселке Врангель. «Комсомолка» уже неоднократно писала, что древнеазиатская стратегия с каждым годом становится все популярнее в Приморье. Развитие этого интеллектуального вида спорта в регионе напрямую связано с решением о проведении во Владивостоке 41-го любительского Чемпионата мира (WAGC), который пройдет в этом году с 28 мая по 04 июня.

Узнать подробнее о Чемпионате мира в России на сайте www.wagc2020.org

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ИСТОЧНИК KP.RU