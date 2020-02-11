Дрифт в центре Владивостока закончился поваленными столбами и разбитым Forester

11 Февр. 2020 2020-02-11T03:44:44+03:00

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Авария с единственным участником произошла во Владивостоке, на улице Семеновской. Неуправляемый Subaru Forester буквально вылетел на тротуар, к счастью, на нем не оказалось людей. Скорости авто хватило, чтобы снести ограждение и фонарный столб. По словам аварийного комиссара, прибывшего на место происшествия, экипаж решил устроить в центре города дрифт. За рулем находилась девушка.

Удар оказался такой силы, что металлические ограждения не выдержали. Фото: AK_VDK, dps_vl

Сломанное металлическое ограждение, поваленные столбики и фонарь – все это итог ночного заезда на Семеновской. Автолюбительница за рулем резвого Forester спровоцировала серьезное ДТП на Семеновской, 21. В момент происшествия помимо нее в авто также находился супруг. Теперь экипажу предстоит раскошелиться не только на восстановление машины, которая получила значительные кузовные повреждения, но и заплатить за порчу городского имущества.

Машина изрядно пострадала. Фото: AK_VDK, dps_vl

Подписчики популярного автомобильного сообщества, в котором распространились фото с места ДТП, сразу припомнили крушение новогодней мыши на площади. Ее, кстати, тоже сбил водитель Subaru. Тогда власти выставили дрифтеру внушительный счет за восстановление – около 700 тысяч рублей.

Автомобиль выехал на тротуар в центре города. Фото: AK_VDK, dps_vl

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ИСТОЧНИК KP.RU