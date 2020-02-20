Пассажиры самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Магадане, получили переломы позвоночников

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:04:57+03:00

Власти заявили о том, что окажут необходимую помощь всем пострадавшим. Фото: ДВРПСО МЧС России

Девять человек отпустили после обследования домой, пять – до сих пор в больнице [видео]

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По информации министерства здравоохранения Магаданской области, врачи обследовали всех пассажиров и членов экипажа Ан-2, который совершил жесткую посадку. Напомним, что воздушное судно рухнуло спустя несколько минут после взлета. По сведениям источника «КП-Владивосток», воздушное судно не смогло набрать необходимую высоту и упало, разрушив фюзеляж и плоскости крыльев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/761917" frameborder="0"></iframe> В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете.

В пресс-службе правительства области рассказали о характере травм пострадавших в авиапроисшествии. Девятерых из 14 госпитализированных отпустили домой. Госпитализированы пять человек, их травмы относят к категории средней степени тяжести. У четырех врачи диагностировали компрессионные переломы позвоночников, у одного – ушиб позвоночника. С ними работают не только хирурги, но и психологи.

Напомним, что частный пассажирский самолет Ан-2, принадлежащий золотодобывающей компании «Т-цемент», выполнял рейс Магадан - Сеймчан. Спустя несколько минут после взлета, «кукурузник» совершил жесткую посадку, не сумел набрать нужную высоту. На борту воздушного судна находились 12 пассажиров - вахтовиков и два члена экипажа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/761912" frameborder="0"></iframe> Жесткая посадка самолета Ан-2 в аэропорту Магадана..Видео: ДВРПСО.! другой источник

По статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна» следователи возбудили уголовное дело.

- Следствием рассматривается в настоящий момент две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования, - отмечают в пресс-службе ДВ СУ на транспорте.

Власти Магадана уже заявили о том, что окажут необходимую помощь всем пострадавшим самолета Ан-2.

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ИСТОЧНИК KP.RU