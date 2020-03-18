В Приморье любитель пьяной езды отправится в колонию на год и 4 месяца

18 Март 2020 2020-03-18T02:56:45+03:00

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Пожарский районный суд назначил строгое наказание местному жителю, который в пьяном состоянии неоднократно садился за руль. Приключения автомобилиста сначала закончились уголовным делом, а после и вовсе реальным тюремным сроком.

Впервые мужчину остановили в состоянии алкогольного опьянения за рулем в октябре2018года. Тогда автомобилист отделался лишением прав и условным сроком, однако продолжил отрицательную практику. В следующий раз виляющая по улицам машина привлекла внимание полицейских Пожарского района в декабре 2019 года. При этом водитель с явными признаками опьянения отказался от медицинского освидетельствования.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Приморского края, суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору и частично присоединил неотбытое наказание уже к реальному сроку. Любителю пьяной езды предстоит переосмыслить поведение в колонии-поселении. У мужчины на это есть целый год и 4 месяца. Также мужчине запретили на 3 года садиться за руль. Приговор уже вступил в законную силу.

К сожалению, по вине безответственных водителей в Приморье все чаще происходят серьезные аварии. Так, 17 марта водитель, лишенный прав за пьянку, протаранил маршрутку с людьми. Мужчине предстоит ответить по всей строгости закона за травмы сразу у 5 человек. Среди пострадавших оказались беременная женщина и ребенок.

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По уточненной информации, пострадали 6 человек (подробнее…)

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ИСТОЧНИК KP.RU