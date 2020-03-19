2020-03-19T12:54:23+03:00
Общество

Минздрав Приморья прокомментировал ситуацию с прилетевшей из Италии семьей, которую никто не обследовал на коронавирус

Они дважды вызывали скорую, однако никого из членов семьи так и не изолировали
Кристина ГРИН
Поделиться:
Власти продолжают проводить проверкуВласти продолжают проводить проверкуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Министерство здравоохранения Приморского края проводит проверку по информации, размещенной в одном из СМИ. Речь о семье из пяти человек, которая вернулась в Приморье из Италии. По прибытию в дальневосточный регион у четырех из них наблюдалась высокая температура. Не заболела лишь одна женщина – врач. Несмотря на то, что скорую помощь вызывали несколько раз, никого из них так и не изолировали на карантин. 5 марта единственный здоровый член семьи отвела невестку и внука в инфекционную больницу. Но даже в этом случае никто так и не обследовал их на коронавирус.

Когда стало плохо и врачу, она обратилась к эпидемиологу. Он сказал, что в учреждении нет тестов на коронавирус – не закупили. Сейчас семья самоизолировалась. В сухом остатке - у приморцев, прибывших в регион 4 марта, ни разу не взяли анализы, чтобы проверить, заражен ли организм коронавирусом.

- В ходе предварительного разбирательства установлено, что вызов в службу скорой помощи от данной семьи поступал дважды: 4 марта для ребенка и 6 марта для взрослого. Согласно всем картам вызова указана страна Франция, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Приморского края. – Франция до 12 марта не входила в перечень стран, в отношении которых проводились мероприятия по медицинскому наблюдению и обследованию эпидблагополучных стран.

Согласно предписаниям Роспотребнадзора, в этой ситуации не было необходимости проводить исследования на коронавирус. Оба раза, когда приезжала скорая помощь, врачи давали рекомендации и назначали лечение, в госпитализации они не нуждались. Власти отмечают, что проверка по инциденту продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Приморье начали проверять на коронавирус всех желающих

Сдать анализы можно абсолютно бесплатно (читать дальше..)

Бесплатное обследование на коронавирус во Владивостоке: где сдать анализы, график работы поликлиник

Публикуем список медицинский учреждений, в которых любой желающий сможет пройти тест на коронавирус (подробности..)

Дефицит масок и пустые полки в магазинах – власти рассказали о ситуации в Приморье из-за эпидемии коронавируса

Антисептиков в регионе достаточно, однако есть опасение, что коммерсанты Минздрав Приморья прокомментировал ситуацию с прилетевшей из Италии семьей, которую никто не обследовал на коронавирус

начнут искусственно завышать цены (подробности..)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оборванные провода и перекрытая трасса – последствия непогоды во Владивостоке
Фонд «Восточный Порт» отмечает свой первый день рождения
Минздрав Приморья прокомментировал ситуацию с прилетевшей из Италии семьей, которую никто не обследовал на коронавирус
17 % клиентов Сбербанка полностью отказались от наличных денег
Сотрудник приморской исправительной колонии попался на взятке от заключенных
Максимально плохо: пробки 10 баллов, дороги Владивостока превращаются в каток
Паром на остров Попова временно отменили во Владивостоке
Героиня с дороги: во Владивостоке быстро залатали ямы на Ковальчука после видео в соцсетях
Стиральная машина почти оторвала руку. Приморские врачи ее спасли
Синоптики рассказали, как будет развиваться обрушившийся на Приморье циклон
Ежегодная бесплатная раздача семян началась в Приморье
Вирус и Закон: Арбитражный суд Приморского края приостанавливает судебные заседания
Судоверфь «Звезда» предпринимает беспрецедентные меры по профилактике коронавируса
Уже четвертая организация Владивостока выдвигает Александра Городнего на присвоение звания «Почетный гражданин города»
Концерт группы «Би-2» состоится в прямом эфире онлайн-кинотеатра Okko
Во Владивостоке девушка кидалась под колеса машин
В Приморье начали проверять на коронавирус всех желающих
Таблетки для похудения привели женщину из Владивостока на скамью подсудимых
К поискам оскандалившейся во Владивостоке автоледи подключилась полиция