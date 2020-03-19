Минздрав Приморья прокомментировал ситуацию с прилетевшей из Италии семьей, которую никто не обследовал на коронавирус

19 Март 2020 2020-03-19T12:54:23+03:00

Они дважды вызывали скорую, однако никого из членов семьи так и не изолировали

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Министерство здравоохранения Приморского края проводит проверку по информации, размещенной в одном из СМИ. Речь о семье из пяти человек, которая вернулась в Приморье из Италии. По прибытию в дальневосточный регион у четырех из них наблюдалась высокая температура. Не заболела лишь одна женщина – врач. Несмотря на то, что скорую помощь вызывали несколько раз, никого из них так и не изолировали на карантин. 5 марта единственный здоровый член семьи отвела невестку и внука в инфекционную больницу. Но даже в этом случае никто так и не обследовал их на коронавирус.

Когда стало плохо и врачу, она обратилась к эпидемиологу. Он сказал, что в учреждении нет тестов на коронавирус – не закупили. Сейчас семья самоизолировалась. В сухом остатке - у приморцев, прибывших в регион 4 марта, ни разу не взяли анализы, чтобы проверить, заражен ли организм коронавирусом.

- В ходе предварительного разбирательства установлено, что вызов в службу скорой помощи от данной семьи поступал дважды: 4 марта для ребенка и 6 марта для взрослого. Согласно всем картам вызова указана страна Франция, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Приморского края. – Франция до 12 марта не входила в перечень стран, в отношении которых проводились мероприятия по медицинскому наблюдению и обследованию эпидблагополучных стран.

Согласно предписаниям Роспотребнадзора, в этой ситуации не было необходимости проводить исследования на коронавирус. Оба раза, когда приезжала скорая помощь, врачи давали рекомендации и назначали лечение, в госпитализации они не нуждались. Власти отмечают, что проверка по инциденту продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU