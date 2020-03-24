2020-03-24T06:47:23+03:00
Общество

«В первый день - личный осмотр, дальше – наблюдение по телефону»: власти Приморья рассказали о правилах карантина

Если состояние здоровья пациента в течение двух недель ухудшится, врачи снова придут к нему домой
Кристина ГРИН
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Карантинными беглецами займутся полицейскиеКарантинными беглецами займутся полицейскиеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом. Это жители Владивостока и Артема, которые заразились после поездки в Мексику и в круизе по странам Европы. Сейчас они и еще 13 человек, которые с ними контактировали, находятся в инфекционном госпитале. Он базируется в краевой клинической больнице № 2.

Власти региона в очередной раз напоминают о том, что все жители Приморья, которые возвращаются в регион после поездки за рубеж, будут помещены на двухнедельный карантин. Для них предусмотрен четкий алгоритм действий. В первый день к пациенту выезжают медики. Личный осмотр в данном случае необходим. Врач проводит термометрию, собирает анализы и жалобы пациента.

- Для последующих дней есть утвержденный опросник. Задавать эти вопросы пациентам они могут и по телефону, - рассказывает Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края. - Если все ответы будут отрицательными, то врач может не посещать его на дому, а наблюдать за его состоянием также дистанционно. Если же у пациента будет высокая температура или кашель, или любая другая симптоматика, то врач снова приедет к нему на дом.

Врачи приедут на дом также в случае, если он перестанет выходить на связь со специалистами. По словам министра здравоохранения, уже отрегулирована работа ведомств с силовыми структурами. Они помогут найти пациентов, которые указали неверный адрес в анкете, а также тех, кто нарушил условия карантина или прекратил выходить на связь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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