Выезд на кладбище во время полной самоизоляции в Приморье: оштрафуют ли жителей за порывы облагородить могилы близких?

1 Апр 2020 2020-04-01T09:39:45+03:00

Можно ли выезжать на кладбище во время режима полной самоизоляции в Приморском крае? Как в этом году жители проведут родительский день?

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Перейдем сразу к главному. Редакция «КП» выяснила у правительства: можно ли выезжать на кладбище во время режима полной самоизоляции в Приморском крае? Так вот, ответ: нет, нельзя. Жителям необходимо сидеть дома и не выходить оттуда без экстренных на то причин. И родительский день - к таким причинам пока что не относится.

Радоница - главный, если можно так выразиться, родительский день в году состоится уже в этом месяце. Он выпал на 28 апреля (ежегодно дата разная: колеблется между 4 апреля и 8 мая, высчитывается по определенной схеме - прим.ред.). По традиции, к родительскому дню россияне стараются привести в порядок могилы родственников и близких: где-то убрать поросль, где-то, наоборот, пожухлую траву, где-то починить, да покрасить ограждение - работы, как правило, после зимы находится много. На саму же Радоницу людей на кладбища съезжается еще больше. Как же будет проходить родительский день в этом году, неизвестно. Все зависит оттого: нормализуется ли эпидемиологическая ситуации в Приморье к этому дню. А для того чтобы это поскорее произошло нужно не ухудшать обстановку в крае и не подвергать себя опасности заразиться коронавирусом. То есть, соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора и четко следовать постановлению губернатора.

Выходить из дома только:

1. Если вам нужно в продуктовый или аптеку;

2. Чтобы вынести мусор или выгулять домашнее животное (не дальше чем в ста метра от дома);

3. Чтобы добраться до работы и обратно (в случае, если вы относитесь к той немногочисленной категории граждан, которые обязаны посещать на работу).

Отметим, что сейчас нельзя выезжать ни на дачу, ни в лес. О том, что ждет нарушителей режима читайте в нашем материале, посвященном этой теме.

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ИСТОЧНИК KP.RU