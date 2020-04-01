2020-04-01T07:57:32+03:00
Общество

Приморцам официально запретили ходить в лес из-за эпидемии коронавируса

На въезде в лес нужно установят шлагбаумы, фотоловушки, на проселочных дорогах организуют посты
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Приморцам запретят ходить в лесПриморцам запретят ходить в лесФото: Алексей БУЛАТОВ
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Приморцам официально запретят ходить в лес - такое решение озвучил Олег Кожемяко 31 марта на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. По словам главы края, мера необходима, чтобы люди, во-первых, не нарушали меры безопасности в связи «противокоронавирусной» самоизоляцией, а, во-вторых, не пребывали в лесу во время пожароопасного сезона, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

- В данный период нахождение людей в лесу – нарушение необходимых мер безопасности. Поэтому на въезде в лес нужно установить шлагбаумы, фотоловушки, на проселочных дорогах организовать посты, - отметил глава Приморья Олег Кожемяко.

Парадоксально, но именно в этом году, впервые за 10 лет, край признали готовым к тушению лесных пожаров. На новую технику, беспилотные летательные аппараты потратили ни много ни мало - свыше 150 миллионов рублей.

- Сейчас все силы и средства расположены так, чтобы максимум от одного до трех часов добраться в любую точку края до места лесного пожара. Задействованы два вертолета и один самолет из Дальнереченска, лесники, со своей стороны, в каждом районе готовы предоставить технику, всего более 920 единиц, – сообщил заместитель председателя регионального Правительства Александр Костенко на заседании.

Специалисты уже даже успели отличиться. Все три пожара с начала этого года тушили в течение суток.

Губернатор также выслушал глав районов: какие у них есть силы и средства для борьбы с пожарами. По итогу вынес решение - предусмотреть средства из резервного фонда Приморья для приобретения ранцевых огнетушителей и воздуходувок районам с низкими бюджетами. Противопожарный инвентарь должен быть приобретен в течение недели.

- Для оперативного тушения лесных пожаров в каждом муниципалитете должны быть резервные группы, необходимые емкости для воды, вездеходы. Мобильные группы нужно оснастить приборами позиционирования, чтобы через систему ГЛОНАСС и спутниковую связь контролировать их работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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