2020-04-08T08:36:15+03:00
Общество

В Приморье еще у трех человек подозревают коронавирус

Анализы пациентов уже отправили в Новосибирск, медики ждут результаты
Милана СОКОЛ
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В Приморье коронавирус подтвердился у 11 человекВ Приморье коронавирус подтвердился у 11 человекФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Врачи подозревают коронавирусную инфекцию еще у трех жителей Приморья. Все трое изолированы и находятся в медицинском учреждении. У больных уже взяты анализы, для постановки точного диагноза, тесты направлены в вирусологическую лабораторию «Вектор» в Новосибирске.

Всего в медучреждениях Приморья на карантине находятся 52 человека.

– Это семь заболевших, три пациента, тесты которых определены, как «подозрительные», а также те, кто контактировал с зараженными и у кого по прилету в Приморье были выявлены признаки ОРВИ – отметили в оперативном штабе.

По сообщению пресс-службы правительства Приморья, также медики наблюдают за состоянием 8000 приморцев, которые изолированы на дому.

На сегодняшний день в Приморском крае подтвердились три новых случая заболевания Covid-19. Число заболевших по официальным данным – 11 человек. Трое – под подозрением, двое – вылечились, двое – погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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