В Находке коронавирус подтвердился у одного человека, еще восемь под подозрением

21 Апр 2020 2020-04-21T08:23:03+03:00

Врачи подозревают коронавирус еще у восьми пациентов в Находке Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Госпиталь для пациентов с коронавирусом открылся на базе Находкинской городской больницы. На данный момент в стационаре, рассчитанном на 35 коек, проходит лечение 1 пациент. Наличие COVID-19 уже подтвердили анализы. Еще 8 человек изолированы и ожидают постановку диагноза.

По словам министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, у восьми пациентов симптоматика заболевания схожа с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас все они в статусе «подозрительных», диагноз пока не подтвержден лабораторно.

Под временный госпиталь на территории больницы выделено отдельно стоящее здание. Зоны в постройке разграничены, одна для приема COVID-положительных больных, другая для тех, кто может быть заражен, например, приехал из мест с высоким уровнем заболеваемости или контактировал с больными.

По сообщению пресс-службы правительства Приморья, перед входом в госпиталь создан специальный шлюз для медиков. Работники сначала переодеваются в палатке в защитные костюмы и только после этого идут к пациентам.

– На его базе отделения есть 12 аппаратов для искусственной вентиляции легких, а также девять кислородных концентраторов. Этого количества достаточно для обеспечения нуждающихся кислородной поддержкой, – сообщил главный врач Находкинской городской больницы Валерий Коляда, добавив, что медицинский персонал готов к работе в особых условиях.

Напомним, инфекционные госпитали для борьбы с коронавирусной инфекцией также развернуты в Уссурийске и Владивостоке. По последней информации, в столице Приморья в госпиталь поступили не только пациенты, но и медики, которые заразились COVID-19 в «тысячекоечной» больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU