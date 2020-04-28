10% заболевших победили коронавирус в Приморье

28 Апр 2020 2020-04-28T06:49:37+03:00

В Приморье еще три пациентки справились с опасным заболеванием Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

Три жительницы Приморского края выписались из инфекционного госпиталя после лечения COVID-19. Общее число выздороевших в регионе достигло 36 человек – это около 10% от заболевших, которых сейчас 347. Кстати, количество пациентов с коронавирусом в крае продолжает расти. Диагноз подтвердился еще у 45 человек.

По данным правительства Приморского края, заболевание победили жительницы Владивостока, Шкотовского и Михайловского районов.

– Возраст выписанных – 59-62 года. Заболевание оценивалось, как средней степени тяжести. У одной из пациенток оно было осложнено пневмонией, – сообщила начальник инфекционного госпиталя COVID+ Анна Симакова.

Напомним, самым молодым пациентом, победившим коронавирус в Приморье стала малышка, которой на момент поступления в больницу было 7 месяцев.

ПО ТЕМЕ:

Все больше: за сутки в Приморье выявили еще 45 заболевших коронавирусом

С начала эпидемии в крае подтвердилось уже 347 случаев COVID-19 (подробнее...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU