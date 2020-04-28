10% заболевших победили коронавирус в Приморье
Три жительницы Приморского края выписались из инфекционного госпиталя после лечения COVID-19. Общее число выздороевших в регионе достигло 36 человек – это около 10% от заболевших, которых сейчас 347. Кстати, количество пациентов с коронавирусом в крае продолжает расти. Диагноз подтвердился еще у 45 человек.
По данным правительства Приморского края, заболевание победили жительницы Владивостока, Шкотовского и Михайловского районов.
– Возраст выписанных – 59-62 года. Заболевание оценивалось, как средней степени тяжести. У одной из пациенток оно было осложнено пневмонией, – сообщила начальник инфекционного госпиталя COVID+ Анна Симакова.
Напомним, самым молодым пациентом, победившим коронавирус в Приморье стала малышка, которой на момент поступления в больницу было 7 месяцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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