2020-04-28T06:49:37+03:00
Общество

10% заболевших победили коронавирус в Приморье

Число выздоровевших в регионе пополнили три представительницы прекрасного пола
Милана СОКОЛ
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В Приморье еще три пациентки справились с опасным заболеваниемВ Приморье еще три пациентки справились с опасным заболеваниемФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Три жительницы Приморского края выписались из инфекционного госпиталя после лечения COVID-19. Общее число выздороевших в регионе достигло 36 человек – это около 10% от заболевших, которых сейчас 347. Кстати, количество пациентов с коронавирусом в крае продолжает расти. Диагноз подтвердился еще у 45 человек.

По данным правительства Приморского края, заболевание победили жительницы Владивостока, Шкотовского и Михайловского районов.

– Возраст выписанных – 59-62 года. Заболевание оценивалось, как средней степени тяжести. У одной из пациенток оно было осложнено пневмонией, – сообщила начальник инфекционного госпиталя COVID+ Анна Симакова.

Напомним, самым молодым пациентом, победившим коронавирус в Приморье стала малышка, которой на момент поступления в больницу было 7 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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